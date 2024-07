Smartfon Redmi 13 5G zadebiutował. Ciekawa propozycja dla oszczędnych

Smartfon Redmi 13 5G może okazać się ciekawą propozycją dla oszczędnych. Może i żadna jego cecha w pojedynkę nie wzbudza zachwytu, ale wszystkie razem składają się na niezły model z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej.

Smartfon Redmi 13 5G oficjalnie zaprezentowany. Co oferuje?

Redmi 13 5G to tani smartfon z całkiem przyzwoitą specyfikacją. Wprawdzie dopiero testy dadzą ostateczną odpowiedź, ale na papierze zapowiada się na niezły sprzęt do podstawowych zastosowań, na czele z przeglądaniem internetu i korzystaniem z aplikacji społecznościowych.

Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (te dwie ostatnie literki skrywają „Accelerated Edition” i dają do zrozumienia, że mamy do czynienia z nieco mocniejszym wariantem, o częstotliwości taktowania sięgającej 2,3 GHz). Towarzyszy mu 6 lub 8 GB RAM typu LPDDR4X.

fot. producenta

Plikami użytkownicy mogą wypełnić wewnętrzny magazyn w formacie UFS 2.2 o pojemności 128 GB. Gdyby tego miejsca okazało się za mało, mogą jeszcze wspomóc się kartą microSD. Oprócz tego w środku zainstalowany został akumulator o pojemności 5030 mAh z obsługą szybkiego ładowania (33 W).

Jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu umieszczone zostały dwa „oczka” – główny sensor Samsung ISOCELL HM6 cechuje się rozdzielczością 108 Mpix i przysłoną f/1.75, a dodatkowa kamera makro ma 2 Mpix i przysłonę f/2.4. Z przodu zaś znajduje się aparat 13 Mpix (f/2.0) do selfie.

fot. producenta

Plusem tego modelu będzie również wyświetlacz. To wprawdzie panel LCD, ale za to o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości 2460×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dodatkowo został on przykryty szkłem Corning Gorilla Glass 3 dla zwiększonej ochrony.

Co poza tym? Smartfon oferuje jeszcze łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1, boczny czytnik linii papilarnych, gniazdo mini jack i system Android 14 z HyperOS (z obietnicą dwóch dużych aktualizacji). Całość zamknięta została w obudowie odpornej na kurz i zachlapania (IP53).

fot. producenta

Cena i dostępność

Producent przygotował dwie wersje Redmi 13 5G. Wariant 6/128 GB został wyceniony na 13999 rupii (równowartość ~660 złotych), a model z 8 GB RAM na 15499 rupii (~730 złotych). Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne: czarny, niebieski i srebrny.

Na razie nie wiadomo, czy model ten pojawi się także w innych krajach, chociaż byłoby olbrzymim zaskoczeniem, gdyby nie trafił do Europy, w tym również do Polski.

Póki co w naszym kraju dostępny jest Redmi 13 4G, który poza brakiem obsługi łączności nowej generacji różni się jeszcze od modelu 5G procesorem (wykorzystuje układ MediaTek Helio G91 Ultra) i odświeżaniem ekranu (90 Hz). Kosztuje 849 lub 999 złotych (odpowiednio w wersjach 6/128 GB i 8/256 GB).