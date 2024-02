MediaTek odświeża swój świetny procesor do tanich smartfonów

Nie robiąc wokół tego specjalnie dużo hałasu, firma MediaTek wypuściła na rynek układ Helio G91 stworzony z myślą o smartfonach klasy podstawowej. Brak rozgłosu przestaje jednak dziwić, gdy spojrzy się na listę ulepszeń względem poprzedniej generacji – ta liczy zaledwie jeden punkt.

MediaTek Helio G91 gotowy, by zastąpić G88

Helio G91 to następca układu Helio G88, który został wprowadzony na rynek w 2021 roku i od tego czasu trafił między innymi do smartfonów Redmi 12, realme C55, Infinix Hot 30 czy TECNO Spark 10 Pro. Innymi słowy: mówimy tu o sercu urządzeń z tej niższej półki cenowej (do 1000 złotych), zapewniający jednak naprawdę niezłe działanie w podstawowych zastosowaniach.

Niestety MediaTek nie pokusił się o ulepszenia w obrębie fundamentów swojego układu. Wciąż zatem mówimy o opracowanym w 12 nm procesie technologicznym układzie tworzonym przez:

2 wydajne rdzenie Cortex-A75 z taktowaniem 2 GHz,

6 energooszczędne rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 1,8 GHz

oraz sekcję graficzną Mali-G52 MC2 o taktowaniu 1 GHz.

Zmian nie dostrzeżemy też w kontekście obsługiwanej pamięci RAM – nadal maksimum to 8 GB typu LPDDR4X z taktowaniem do 1800 MHz. Układ zachowuje również kompatybilność z pamięcią eMMC 5.1.

Specyfikacja pozostała niezmieniona także w temacie obsługiwanych wyświetlaczy (maksymalna rozdzielczość wynosi 2520×1080 pikseli, a częstotliwość odświeżania może sięgać 90 Hz) oraz łączności – w postaci GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i 4G. Tak, niestety nadal nie ma co liczyć na 5G.

Gdzie więc ten postęp?

Ano w jednym punkcie: Helio G91 może pochwalić się obsługą aparatów o rozdzielczości 108 Mpix, podczas gdy jego poprzednik był kompatybilny jedynie z kamerami 64 Mpix. Pozostałe cechy nie uległy zmianie, włącznie z dekodowaniem wideo, gdzie maksymalna jakość wynosi 4K/30 kl./s lub 2K/60 kl./s.

Biorąc pod uwagę fakt, że procesorem pochwalił się indyjski oddział firmy MediaTek, najpewniej to na tym rynku smartfony z Helio G88 pojawią się najpierw. Powinno do tego dojść na przestrzeni najbliższych miesięcy. Później można spodziewać się także premiery układu w urządzeniach w innych krajach.