Redmi 13 debiutuje w Polsce. Ma aparat 108 Mpix i niską cenę

Na dobrą sprawę Redmi 13 niczym się nie wyróżnia. Ten smartfon może jednak stać się sprzedażowym hitem. Wygląda bowiem na uniwersalny sprzęt, jest dostępny w niskiej cenie i dysponuje aparatem 108 Mpix, co działa na wyobraźnię.

Polska premiera Redmi 13

Pod koniec ubiegłego miesiąca poznaliśmy najważniejsze elementy specyfikacji modelu Redmi 13 – nowego zawodnika z obozu Xiaomi wystawionego do walki o tytuł najlepszego smartfona do 1000 złotych. Teraz urządzenie oficjalnie trafiło do sprzedaży, także w naszym kraju.

fot. producenta

Co oferuje ten telefon? Redmi 13 to model, który nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale wydaje się być pomyślany całkiem sprytnie. Zastosowane podzespoły sprawiają, że może okazać się bardzo interesującą opcją dla oszczędnych użytkowników, którym marzy się maksymalnie uniwersalny sprzęt.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G91 Ultra, rozpędzający się do maksymalnie 2 GHz. W zależności od wariantu współpracuje z nim 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X, a do tego w środku znalazło się jeszcze miejsce dla 128 lub 256 GB pamięci na pliki oraz akumulator o pojemności 5030 mAh. Uzupełnianie w nim energii powinno być całkiem szybkie, dzięki obsłudze ładowania z mocą 33 W.

Smartfon z dużym ekranem i aparatem 108 Mpix

Front smartfona wypełnia wyświetlacz DotDisplay o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości 2460×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. W górnej części znalazło się też miejsce dla aparatu o rozdzielczości 13 Mpix, z przysłoną f/2,45.

fot. producenta

Z tyłu natomiast umieszczona została podwójna kamera. Główny aparat cechuje się rozdzielczością 108 Mpix i przysłoną f/1,75. Wśród jego dodatkowych funkcji znajduje się między innymi fotografia poklatkowa, tryb nocny i nagrywanie wideo w jakości 1080p/30fps. Towarzyszy mu „oczko” do zdjęć makro (2 Mpix, f/2,4).

8.8 Ocena

W kontekście łączności Redmi 13 obsługuje sieć 4G / LTE oraz dwuzakresowe Wi-Fi, technologie Bluetooth 5.4 i NFC, jak również oferuje złącza USB typu C i mini jack. Całość zamknięta została w obudowie o grubości 8,3 mm i waży 205 g, spełniając przy tym wymogi klasy wodoszczelności IP53. Oczywiście system to HyperOS oparty na Androidzie 14.

Ile kosztuje Trzynastka?

Polska premiera urządzenia jest już za nami. W naszym kraju mamy do wyboru trzy warianty kolorystyczne (czarny, niebieski i różowy) oraz dwie wersje pamięciowe: 6/128 GB i 8/256 GB. Ta pierwsza została wyceniona na 849 złotych, druga zaś na 999 złotych. Obie można kupić w sklepie Mi-Home (to link afiliacyjny, korzystając z niego wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!).