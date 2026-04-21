Nowy król mobilnej fotografii? Oficjalna premiera Oppo Find X9 Ultra

Oficjalnie zaprezentowany został dziś wyjątkowo wypasiony smartfon Oppo Find X9 Ultra, który pojawi się także na polskim rynku. Najpotężniejszy model w serii, którą od pewnego czasu tworzą już Oppo Find X9 oraz Oppo Find X9 Pro, imponuje możliwościami – przede wszystkim fotograficznymi.

Przepotężne możliwości fotograficzne – to znak szczególny smartfona Oppo Find X9 Ultra

Tym, co w smartfonie Oppo Find X9 Ultra robi szczególnie duże wrażenie, jest wyjątkowy zestaw fotograficzny, więc od niego zacznijmy. Najnowszą generację systemu Hasselblad Master Camera tworzy pięć elementów:

główny sensor Sony Lytia 901 (w rozmiarze 1/1,12 cala) o rozdzielczości 200 Mpix z szerokokątnym obiektywem Hasselblad o przysłonie f/1.5,

kolejny sensor 200 Mpix (w rozmiarze 1/1,28 cala), połączony z teleobiektywem Hasselblad o przysłonie f/2.2, oferującym 3-krotny zoom optyczny i ostrzącym już z odległości zaledwie 15 cm, a przez to odpowiedzialnym też za funkcję makro,

zmodyfikowany sensor Samsung JNL o rozdzielczości 50 Mpix, połączony z peryskopowym teleobiektywem o przysłonie f/3.5, oferującym 10-krotny zoom optyczny,

kolejny sensor 50 Mpix, połączony z obiektywem ultraszerokokątnym o przysłonie f/2.0,

a także multispektralny sensor True Color Camera odpowiedzialny za pomiar balansu bieli i naturalne odwzorowanie barw.

Taki zestaw zapewniać ma nie tylko wysoką jakość zdjęć, ale też nieprzeciętną wszechstronność. Użytkownik może liczyć na obrazowanie w zakresie od 14 do 460 mm, nawet 20-krotne przybliżenie o jakości optycznej oraz dobrą szczegółowość i naturalne barwy niezależnie od warunków oświetleniowych. Do dyspozycji fotografów oddany został także tryb Hasseblad Master Mode, dający pełną kontrolę nad procesem twórczym.

Oppo Find X9 Ultra (fot. Oppo)

Robienie zdjęć to jedno, ale Oppo Find X9 Ultra ma świetnie sprawdzać się też podczas nagrywania wideo. Pozwala na rejestrowanie materiałów w jakości 4K/60fps z HDR w formacie Dolby Atmos. Korzystając z aparatów o rozdzielczości 200 Mpix można nawet uzyskać jakość 4K/120fps lub 8K/30fps. Warto również wspomnieć o profilu O-Log2, certyfikacji ACES oraz obsłudze 3D LUT.

Chociaż już sam wbudowany system oferuje olbrzymie możliwości, smartfon Oppo Find X9 Ultra jest ponadto kompatybilny z akcesoriami fotograficznymi. Producent pokazał dwa: etui Oppo Hasselblad Explorer Case z dwustopniowym przyciskiem ustawiania ostrości oraz pokrętłem do kontroli zoomu, a także telekonwerter Oppo Hasselblad 300mm Explorer z 16 szklanymi elementami – pozwala on uzyskać ekwiwalent ogniskowej 300 mm i 13-krotny zoom optyczny.

Co jeszcze oferuje smartfon Oppo Find X9 Ultra? Specyfikacja godna flagowca

Po omówieniu tyłu zerknijmy na przód. Niemal w całości wypełnia go 6,82-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz jasności regulowanej od zaledwie 1 do 3600 nitów. W dodatku autorski układ Display P3 Pro zapewniać ma bardzo wysoką wierność odwzorowania kolorów, a równocześnie niskie zużycie energii.

Trzon specyfikacji tworzą natomiast topowe podzespoły, takie jak procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, zaawansowany system chłodzenia z komorą parową oraz krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7050 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe z mocą 50 W.

W praktycznym wykorzystaniu wszystkich tych możliwości pomóc ma system ColorOS 16, dla którego bazą jest Android 16. Poza przyjaznym interfejsem oferuje on wiele przydatnych funkcji, nierzadko opierających się na sztucznej inteligencji. To między innymi minimalistyczna kapsułka powiadomień (Live Space), przestrzeń na notatki i zakładki (AI Mind Space) czy tłumacz kart dań (AI Menu Translation).

Całość wieńczy solidna konstrukcja, cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: pomarańczową (Canyon Orange), wykonaną z włókna klasy lotniczej z delikatnym motywem oraz czarną (Tundra Umber), zainspirowaną kultowym aparatem Hasseblad X2D z pleckami wykończonymi ekologiczną skórą wegańską.

Polska premiera Oppo Find X9 Ultra jeszcze w tym miesiącu

Już w marcu oficjalnie potwierdzono, że smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie dostępny w Europie. Teraz dowiedzieliśmy się, że jego polska premiera odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku. Wtedy też najpewniej poznamy ceny, bo jak na razie wiemy tylko, że będzie promocja i że nabywcy otrzymają w prezencie usługę Google AI Pro na 3 miesiące.

Rok 2026 wreszcie pokazuje zmianę podejścia chińskich producentów, którzy do tej pory flagowe smartfony z dopiskiem Ultra zachowywali na wyłączność użytkowników z Państwa Środka. Przypominam bowiem, że dopiero co na polskim rynku zadebiutował też Vivo X300 Ultra – bezpośredni konkurent opisywanego tu modelu.