Xbox podkręca hype przed premierą Forza Horizon 6. Możesz już zamówić limitowane akcesoria

Forza Horizon 6 zbliża się do naszych konsol i PC-tów wielkimi krokami. Microsoft zdaje sobie sprawę, jak duża i ważna będzie ta premiera dla fanów czterech kółek. Aby podkręcić nieco temperaturę przed startem, zaprezentowano nowy, limitowany zestaw akcesoriów – idealny do wirtualnej jazdy bokiem.

Forza Horizon 6 nadchodzi

Nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że premiera nowej Forzy Horizon 6 to największa premiera gry wyścigowej od lat. Need for Speed Unbound nie przypadł do gustu każdemu, Gran Turismo 7 to tytuł na wyłączność na konsole Sony, a Assetto Corsa, LeMans Ultimate czy iRacing to produkcje przyciągające o wiele mniejszą, bardziej niszową społeczność.

Tymczasem Forza Horizon 6 to spełnienie marzeń każdego motoryzacyjnego entuzjasty. W końcu Japonia od dekad jest ważnym punktem odniesienia na samochodowej mapie. Wystarczy wspomnieć o tym, że drift jako technika narodził się w latach 70. na krętych, górskich drogach właśnie w Japonii, każdy wie, czym jest Toyota Corolla, a na dźwięk słów „Honda NSX”, „Lexus LFA” czy „Nissan GT-R” niektórym robi się miękko w kolanach.

Xbox z idealnym zestawem do zabawy w Forza Horizon 6

Z pewnością część z Was ma już zaznaczoną w kalendarzu datę premiery nowej Forzy, dawno złożone zamówienie w przedsprzedaży i przygotowane L4 chociaż na kilka dni. Jeżeli jednak szary kontroler wraz ze słuchawkami to za dla Was mało, żeby w pełni wczuć się w klimat, Xbox przygotował zestaw, który będzie idealnie pasował do klimatu gry.

Najważniejszym elementem jest oczywiście wyjątkowy kontroler w kolorach sprawiających, że nigdy nie wtopi się on w tło Waszego pokoju. Cyjanowy, półprzezroczysty korpus wykończono akcentami w kolorze neonowej zieleni, różu i srebra. Biegnące po skosie pada „szlaczki” czerpią inspirację z japońskich dróg biegnących wzdłuż górskich zboczy.

Od strony technicznej jest to klasyczna konstrukcja Xboxa – wytrzymująca do 40 godzin pracy na baterii i z wbudowanym wejściem 3,5 mm na słuchawki.

Limitowany kontroler Xbox Forza Horizon 6 (Źródło: Xbox)

Dopełnieniem kompletu są bezprzewodowe słuchawki powtarzające schemat kolorystyczny kontrolera. W odróżnieniu od bazowej wersji oferują one wyjątkowe efekty dźwiękowe związane z włączaniem/wyłączaniem, wyciszaniem/odciszaniem czy parowaniem akcesorium. Xbox przypomina, że całość wspiera technologie Windows Sonic, Dolby Atmos czy DTS Headphone: X, a za niski pobór mocy odpowiada wsparcie dla Bluetooth LE Audio.

Limitowany zestaw słuchawkowy Xbox Forza Horizon 6 (Źródło: Xbox)

Ostatnim elementem jest niepowiązana z zestawem stacja ładująca, wykonana przez 8BitDo, kompatybilna z akumulatorami do kontrolerów Xboxa z małym schowkiem do przechowywania zapasowych ogniw czy kabli.

Stacja ładująca 8BitDo Forza Horizon 6 (Źródło: 8BitDo)

Ceny oraz dostępność urządzeń wyglądają następująco: