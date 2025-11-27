Sony dogoniło Samsunga. Zyskają na tym aparaty w smartfonach

O tym, że w końcu to nastąpi, mówiło się już od dłuższego czasu. Wreszcie jednak oficjalnie zadebiutował pierwszy smartfonowy sensor fotograficzny o rozdzielczości 200 Mpix w ofercie firmy Sony. Spójrzmy na to, co konkretnie oferuje model Lytia 901.

Pierwszy smartfonowy sensor 200 Mpix firmy Sony – Lytia 901

Sony Lytia 901 to sensor CMOS w formacie 1/1,12 cala, cechujący się pikselami w rozmiarze 0,7 mikrometra. Umożliwia wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 200 Mpix i nagrywanie filmów w 4K/120fps lub 8K/30fps. Wykorzystuje także konwerter Fine12bit ADC, aby uzyskiwać 12-bitową głębię kolorów, a do tego oferuje 4-krotne przybliżenie jakości optycznej (zoom matrycowy). Dzięki (bazującej na sztucznej inteligencji) funkcji Remosaic, jakość obrazu przy zoomowaniu ma być nieprzeciętnie wysoka.

Japoński producent zwraca również uwagę na połączenie dwóch technologii HDR: Dual Conversion Gain oraz Hybrid Frame. Dzięki temu ostrość i kontrast mają reprezentować bardzo wysoki poziom. Sony chwali się jeszcze zakresem dynamiki, przekraczającym 100 dB (co można przełożyć na 17 stopni przysłony) i tym samym skuteczną redukcją prześwietlenia zarówno jasnych, jak i ciemnych obszarów kadru.

Sony Lytia 901 (źródło: Sony)

Nie ma póki co żadnych wskazówek, które sugerowałyby, że firma Sony zastosuje sensor Lytia 901 w którymś ze swoich smartfonów. Chętnie jednak skorzystają z niego pewnie inni producenci. Mówi się, że może stać się sercem systemów fotograficznych w takich modelach, jak Oppo Find X9 Ultra czy Vivo X300 Ultra – premiery obu spodziewamy się w pierwszej połowie 2026 roku.

Sony staje do walki z Samsungiem

Wypuszczając na rynek sensor Lytia 901, firma Sony staje do bezpośredniej walki z firmą Samsung, która zaprezentowała pierwszy na świecie smartfonowy czujnik 200 Mpix. Miało to miejsce w 2021 roku, a od tego czasu koreański producent wypuścił jeszcze kilka innych sensorów o takiej rozdzielczości – ostatnio najmniejszy z nich: Isocell HP5 w rozmiarze 1/1,56 cala.

Poza Sony i Samsungiem smartfonowe czujniki o rozdzielczości 200 Mpix ma w swojej ofercie także firma OmniVision – trzeci spośród największych producentów mobilnych sensorów CMOS.