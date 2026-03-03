Wiadomość dnia! Flagowy smartfon Oppo wyjdzie poza Chiny

Do tej pory – zawodząc użytkowników z innych części świata – firma Oppo co roku sprzedawała topowe smartfony wyłącznie na rynku chińskim. Producent zamierza jednak wreszcie rozpocząć nowy rozdział. I to już w tym roku.

Oficjalnie: flagowy smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie dostępny w Europie!

Flagowy smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie dostępny globalnie, także w Europie – oficjalnie potwierdził to sam producent w ostatniej informacji prasowej. Stary Kontynent znajdzie się wśród pierwszych lokalizacji, gdzie wprowadzone zostanie to urządzenie do sprzedaży. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie to nastąpi, poza tym że w 2026 roku. Sam ten fakt jednak jest warty odnotowania.

Według wcześniejszych doniesień smartfon Oppo Find X9 Ultra zadebiutować ma na rynku w drugim kwartale 2026 roku i zaoferować najbardziej zaawansowany system fotograficzny na rynku – oficjalnie wiadomo, że będzie on opracowany we współpracy z uznaną firmą Hasselblad. We wspomnianej notce prasowej czytamy wręcz, że model ten jest projektowany z myślą o wyniesieniu fotografii mobilnej na zupełnie nowy poziom.

Jaki ma być Oppo Find X9 Ultra? Nieoficjalna specyfikacja sporo obiecuje

Nieoficjalne doniesienia wskazują na dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix w smartfonie Oppo Find X9 Ultra. Jeden to główny sensor z szerokokątnym obiektywem, drugi zaś zostanie połączony z teleobiektywem, oferującym 3- lub 4-krotny zoom optyczny. Towarzystwa dotrzymać mają im jeszcze jeden, peryskopowy teleobiektyw z czujnikiem 50 Mpix, odpowiedzialny za optyczne przybliżenie do 10x, a także ultraszerokokątny moduł 50 Mpix.

Najnowsze plotki sugerują też obecność 6,82-calowego wyświetlacza OLED o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem urządzenia ma być procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a długi czas pracy – zapewnić akumulator o pojemności 7050 mAh. Ten ostatni obsłużyć ma również szybkie ładowanie z mocą 80 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.

Oficjalna specyfikacja techniczna ma zostać przedstawiona, gdy do premiery będzie już trochę bliżej. Tymczasem warto wspomnieć, że nieco niżej plasujące się modele Oppo Find X9 oraz Oppo Find X9 Pro zadebiutowały w Polsce jesienią 2025 roku.

Swoją drogą, Oppo nie jest jedynym producentem, który w czasie trwania targów MWC 2026 poinformował o globalnej premierze flagowca. Także Vivo X300 Ultra pojawi się w Europie, najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu, o czym wczoraj informowała Natalia.