Smartfony tych chińskich marek sprzedają się jak marzenie. Również w Europie

Klienci mogą przebierać w smartfonach, szczególnie tych z Androidem. Nie każdy cieszy się tak samo dużą popularnością, ale ci dwaj producenci nie mają powodów do narzekania. Wręcz przeciwnie.

Smartfony z serii Huawei Mate 70 sprzedają się jak ciepłe bułeczki

Przed kilkoma dniami pojawiły się informacje, że smartfony z serii Huawei Mate 70 nie wywołały tak ogromnego entuzjazmu wśród klientów w Chinach jak modele z linii Mate 60, w związku z czym analitycy z domu maklerskiego Jefferies nie spodziewają się, że producent sprzeda więcej egzemplarzy urządzeń z nowej rodziny.

Według informacji, przekazanych przez samego Huawei, jest inaczej. He Gang, CEO biznesu urządzeń konsumenckich, poinformował, że klienci w Chinach złożyli ponad 6,7 mln rezerwacji na nowe smartfony z serii Huawei Mate 70. I choć osoby, które się na to zdecydowały, finalnie nie muszą dokonać zakupu, to Gang określił popyt „nadmiernym”.

W związku z nim produkcja smartfonów z rodziny Mate 70 idzie pełną parą – pracownicy za to odpowiedzialni robią nadgodziny, aby z taśm zjechało jak najwięcej egzemplarzy, ponieważ początkowo przygotowane zapasy okazały się niewystarczające. W dniu rynkowej premiery przed sklepami Huawei w całych Chinach ustawiały się długie kolejki chętnych na nowości chińskiego producenta.

Jedną z osób, która kupiła smartfon z serii Mate 70, jest 82-letni mieszkaniec Chin – Song Maoxin. Nie byłby on wyjątkowym nabywcą, gdyby nie fakt, że to zagorzały fan urządzeń chińskiej marki – posiada on w swojej kolekcji blisko 200 (!) telefonów Huawei, w tym model z każdej generacji linii Mate. Najstarszym telefonem w jego zbiorze jest Huawei A616, który wciąż działa.

82-letni fan telefonów Huawei chwali się nowiutkim smartfonem z serii Mate 70 (źródło: MyDrivers)

Klienci mają do wyboru również Mate 70 Pro z preinstalowanym systemem HarmonyOS Next, który jest niekompatybilny z aplikacjami na Androida. Chińczycy stworzyli już jednak narzędzie o nazwie 出境易, którą Tłumacz Google tłumaczy jako „łatwo opuścić kraj”.

Zapewnia ono własny sklep z aplikacjami, dzięki czemu możliwe jest pobieranie, instalowanie i uruchamianie aplikacji na Androida na urządzeniach z HarmonyOS Next (z tym systemem dostępny jest też nowy tablet MatePad Pro 13.2 2025), w tym również programów dostarczanych przez Google.

Zainstalowane aplikacje zebrane są w folderze na ekranie głównym. Ikon nie można jednak „wyjąć” z folderu i przenieść w inne miejsce. Rozwiązanie to wykorzystuje microG – dzięki niemu użytkownicy w Polsce mogą instalować aplikacje Google i nie tylko na urządzeniach Huawei. Niedawno Kasia wyjaśniła, jak działają microG oraz Gbox na tablecie Huawei.

Aplikacje na Androida na smartfonie z HarmonyOS Next (źródło: Active-Recover-4013 | Reddit)

Oppo Find X8 Pro też świetnie się sprzedaje

Nie tylko Huawei ma powody do radości – jego rodzimy konkurent również. Według Wall Streeet Journal w samych Chinach sprzedano ponad milion sztuk smartfonów z serii Oppo Find X8. To rekordowy wolumen w historii rodziny Find w tym kraju. Duży wzrost sprzedaży względem poprzedniej generacji zaobserwowano też w innych regionach, w tym w Europie. Na kluczowych rynkach (wśród nich wymieniane są Hiszpania i Włochy) o 100 lub nawet 200%.

Dzięki ogromnemu popytowi – według Canalys – Oppo w aż 14 krajach i regionach na świecie wskoczyło do TOP 3 producentów, którzy mają największy udział w segmencie smartfonów kosztujących ponad 500 dolarów. O Polsce nie ma ani słowa, a warto przypomnieć, że Oppo Find X8 Pro jest dostępny również na polskim rynku (ze słuchawkami w prezencie i opcją odebrania 300 złotych zwrotu).