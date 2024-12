Narty w Zakopanem? Bolt pomoże Ci dojechać na stok

Bolt Ski to nowe rozwiązanie dla narciarzy i turystów. Użytkownicy aplikacji mogą zamawiać przejazdy w Zakopanem i zabrać ze sobą sprzęt narciarski. Za pierwszych pięć przejazdów zapłacicie tylko połowę.

Bolt Ski w Zakopane. Jak działa nowa usługa?

Sezon narciarski 2024/2025 powoli nabiera tempa. Zapewne hotele już zarezerwowane, jednak – jak co roku – pozostaje pytanie, jak dojechać z miejsca zakwaterowania na stok. I to jeszcze z dość sporym bagażem. Oczywiście można skorzystać z własnego pojazdu, lecz możecie nie znaleźć miejsca do zaparkowania lub zapłacicie za nie krocie. W miejscowościach z terenami narciarskimi są dostępne także busy/autobusy oferujące przewóz nart, ale z pewnością przyznacie mi rację – nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie.

Z pomocą przychodzi więc Bolt, który już od 6 grudnia 2024 roku zaczyna oferować nową usługę dla narciarzy. Mieszkańcy, turyści i fani zimowych sportów będą mogli zamawiać przejazdy wraz z przewozem nart.

Specjalna kategoria Ski obejmuje samochody wyposażone w specjalne bagażniki, w których można ulokować własne narty. Sprzęt zostanie odpowiednio zabezpieczony, a sam przejazd z hotelu na stok i z powrotem będzie komfortowy. Oferta obejmuje przejazdy pomiędzy Zakopanem a Poroninem, Kościeliskiem, Białym Dunajcem, Bukowiną Tatrzańską, Szaflarami, Czarnym Dunajcem oraz Nowym Targiem. Z uwagi na to, że usługa dopiero startuje, na początek pasażerowie mogą skorzystać z 50% zniżki na pierwszych pięć przejazdów.

Bolt w Zakopanem obsłuży także przejazdy w kategorii podstawowej oraz Comfort. Ta druga jest dla pasażerów ceniących wysoki komfort w trakcie jazdy i elegancję samego pojazdu.

Po co uruchomiono usługę Bolt Ski w Zakopanem?

Głównym celem nowej usługi Ski jest zachęcenie narciarzy, turystów oraz mieszkańców Zakopanego do rezygnacji z prywatnych pojazdów na terenie miasta i korzystanie z alternatywnych środków transportu. Bolt ma zamiar wesprzeć zatłoczony transport miejski i pomóc w rozwiązaniu problemu związanego z dostępnością wolnych miejsc parkingowych.