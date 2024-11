Huawei MatePad Pro 13.2 2025 to prawdziwie flagowy tablet

Huawei MatePad Pro 13.2 2025 to najlepszy tablet w ofercie chińskiego producenta. Został stworzony dla użytkowników, którzy mają wysokie wymagania i odpowiednio duży budżet.

Huawei MatePad Pro 13.2 2025 – specyfikacja

Najnowszy tablet chińskiego producenta odda swoim właścicielom do dyspozycji (elastyczny) wyświetlacz OLED o przekątnej 13,2 cala, który cechuje się rozdzielczością 2880×1920 pikseli i odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz. Producent zapewnia też o dokładności kolorów ΔE<1, wsparciu dla 1,07 mld kolorów i palety DCI-P3 oraz obsłudze HDR Vivid i współczynniku kontrastu 1000000:1, a także jasności do 1000 nitów.

Huawei MatePad Pro 13.2 2025 (źródło: Huawei)

Ekran pokrywa aż 94% powierzchni panelu przedniego, lecz zminimalizowanie ramek zostało okupione notchem w górnej części wyświetlacza. W wybranych wersjach przód pokryty jest antyrefleksyjną powłoką. Producent umieścił we wspomnianym wycięciu aparat o rozdzielczości 16 Mpix z f/2.2. Po drugiej stronie, na dużej, okrągłej wyspie, znajdują się zaś dwa aparaty: 50 Mpix z f/1.8 i autofocusem oraz 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym.

MatePad Pro 13.2 2025 pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.3 lub HarmonyOS Next (bez ani jednego elementu Androida) i ma od 12 do 16 GB RAM oraz – w zależności od wersji – od 256 GB do 1 TB wbudowanej pamięci, której nie da się rozszerzyć za pomocą karty pamięci. Energię całości dostarczać zaś będzie akumulator o pojemności 10100 mAh (39,1 Wh).

Huawei MatePad Pro 13.2 2025 (źródło: Huawei)

Posiadacze tabletu będą mogli skorzystać również z Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB OTG (USB-C; USB 3.1 Gen 1 ze wsparciem dla DP 1.2), systemów nawigacyjnych i czytnika linii papilarnych. Specyfikację uzupełniają jeszcze 4 mikrofony, 6 głośników stereo i obsługa dwukierunkowej łączności satelitarnej. Cały sprzęt ma wymiary 196,1×289,1×5,5 mm i waży 580 gramów.

Ile kosztuje nowy tablet Huawei MatePad Pro 13.2 2025? Cena jest wysoka

Urządzenie będzie dostępne w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i złotej, a także sześciu konfiguracjach:

12/256 GB Wi-Fi za 5199 juanów (równowartość około 2955 złotych),

12/256 GB Wi-Fi z antyodblaskowym ekranem za 5799 juanów (~3295 złotych),

12/512 GB Wi-Fi za 5699 juanów (~3240 złotych)

12/512 GB Wi-Fi z antyodblaskowym ekranem za 6299 juanów (~3580 złotych),

16 GB/1 TB Wi-Fi z antyodblaskowym ekranem za 7599 juanów (~4320 złotych),

12/512 GB Wi-Fi z HarmonyOS Next za 6299 juanów.

Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności tego tabletu poza Chinami, ale skoro pierwszy Huawei MatePad Pro 13.2 trafił do sprzedaży w Polsce, to może to zrobić też jego następca. Oczywiście nie w wersji z HarmonyOS Next, gdyż system ten nie jest dostosowany do niechińskich realiów.