Huawei Mate 70 wylądował. W czterech wydaniach

Huawei Mate 70, Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate 70 Pro+ oraz Huawei Mate 70 RS Ultimate Edition – te cztery modele składają się na najnowszą serię smartfonów chińskiego producenta. Ich oficjalna premiera jest już za nami – możemy więc zerknąć na to, jak wyglądają i co skrywają w środku.

Premiera Huawei Mate 70 w Chinach

Huawei Mate 70 to seria flagowych smartfonów, ale przeznaczona na rynek chiński. Ich dostępność poza Państwem Środka stoi pod dużym znakiem zapytania i bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym nie opuszczają swojej ojczyzny. Mimo to warto przyjrzeć im się z bliska, ponieważ pokazują, na co mniej więcej stać obecnie tego producenta.

Huawei Mate 70 Pro+ (fot. Huawei)

A stać go – najwyraźniej – na wiele. Cała czwórka została wyposażona w wyświetlacze OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+. W modelu podstawowym panel cechuje się przekątną 6,7 cala, w pozostałych trzech natomiast jest większy – ma 6,9 cala. W każdym przypadku na froncie znajduje się też aparat o rozdzielczości 13 Mpix, a w wariantach Pro, Pro+ i RS oczka z przodu są aż trzy – te dodatkowe to sensory 3D do odblokowywania telefonu twarzą i rejestrowania gestów.

Pozostańmy przy aparatach, ale przejdźmy na tył. Bazą w serii Mate 70 jest aparat o rozdzielczości 50 Mpix z obiektywem ze zmienną przysłoną f/1.4-f/4.0 i optyczną stabilizacją obrazu. Następnie mamy ultraszerokokątny aparat 40 Mpix (f/2.2), a dopełnieniem całości jest teleobiektyw. W modelu podstawowym to sensor 12 Mpix (f/3.4) oferujący 5,5-krotny zoom optyczny i 50-krotny zoom cyfrowy, a w pozostałych – aparat 48 Mpix (f/2.1) z 4-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem cyfrowym.

Huawei Mate 70 Pro (fot. Huawei)

Poszczególne modele różnią się między sobą także pojemnością akumulatora (od 5300 mAh w Mate 70, przez 5500 mAh w Mate 70 Pro, po 5700 mAh w pozostałych dwóch) i maksymalną mocą ładowania: do 66 W w modelu podstawowym i do 100 W w pozostałych. Ponadto Mate 70 Pro+ oraz Mate 70 RS mają nie 12, lecz 16 GB RAM i obsługują Wi-Fi 7 (a nie tylko Wi-Fi 6). Pełne porównanie możesz zobaczyć poniżej.

Specyfikacja Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ oraz Mate 70 RS – porównanie:

Mate 70 Mate 70 Pro Mate 70 Pro+ / Mate 70 RS Wyświetlacz 6,7 cala,

OLED 120 Hz,

Full HD+ 6,9 cala,

OLED 120 Hz,

Full HD+ 6,9 cala,

OLED 120 Hz,

Full HD+ Pamięć operacyjna 12 GB RAM 12 GB RAM 16 GB RAM Pamięć masowa (opcje) 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB 512 GB / 1 TB Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.4-f/4.0), OIS;

40 Mpix (f/2.2) – ultraszeroki;

12 Mpix (f/3.4), OIS – teleobiektyw (5,5x/50x) 50 Mpix (f/1.4-f/4.0), OIS;

40 Mpix (f/2.2) – ultraszeroki;

48 Mpix (f/2.1), OIS – teleobiektyw makro (4x/100x) 50 Mpix (f/1.4-f/4.0), OIS;

40 Mpix (f/2.2) – ultraszeroki;

48 Mpix (f/2.1), OIS – teleobiektyw makro (4x/100x) Aparat z przodu 13 Mpix (f/2.4) 13 Mpix (f/2.4) 13 Mpix (f/2.4) Akumulator / ładowanie 5300 mAh;

przewodowo: 66 W,

bezprzewodowo: 50 W 5500 mAh;

przewodowo: 100 W,

bezprzewodowo: 80 W 5700 mAh;

przewodowo: 100 W,

bezprzewodowo: 80 W Wytrzymałość IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 Łączność Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.2 Waga 203 gramy 221 gramów 70 Pro+: 226 gramów;

70 RS: 251-256 gramów System HarmonyOS 4.3 HarmonyOS 4.3

(dostępna wersja z HarmonyOS Next) HarmonyOS 4.3

To, czego nie widać w specyfikacji, to fakt, że poszczególnie modele różnią się od siebie także designem i zastosowanymi materiałami. I tak na przykład Mate 70 Pro wykorzystuje obudowę nylonową, a w smartfonie Mate 70 Pro+ zastosowano materiał tytanowy o zwiększonej trwałości, cechujący się też wysokim połyskiem. Z kolei Mate 70 RS Ultimate Design cechuje się zupełnie innym wyglądem, z ostro ciosanym tyłem, nawiązującym trochę do świata motoryzacji.

Seria Huawei Mate 70 (fot. Huawei)

Nie mamy jeszcze dokładnej rozpiski, ale ceny smartfonów z serii Huawei Mate 70 mają rozpoczynać się od 5499 juanów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~3110 złotych.