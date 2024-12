Twój smartfon z Androidem sporo zyska. I to za darmo

Google nieustannie rozwija system Android, z którego korzystają miliardy użytkowników na całym świecie. Gigant z Mountain View zaanonsował kolejną porcję nowych funkcji, które będą dostępne za darmo.

Nowe funkcje w smartfonach z Androidem

Pierwszą z zaanonsowanych nowości są Expressive Captions, czyli „ekspresyjne napisy”. Użytkownicy urządzeń z Androidem mogą już korzystać z funkcji automatycznego generowania napisów do odtwarzanego materiału filmowego, ale teraz będą one wierniej oddawać to, co dzieje się na wideo.

Wśród napisów pojawią się bowiem wstawki, informujące na przykład o tym, że ktoś wypowiedział coś szeptem albo publiczność krzyczała i biła brawo. Ponadto wielkimi literami będzie podkreślona „większą intensywność wypowiedzi”. Mogą one przykładowo wskazywać na rozentuzjazmowanie lub mocne emocje czy krzyk.

Expressive Captions będą dostępne w różnych aplikacjach, w których można odtwarzać wideo (od komunikatorów do serwisów streamingowych), tylko na urządzeniach z Androidem.

Amerykanie zaimplementowali też model Gemini 1.5 Pro do funkcji Q&A w aplikacji Lookout, która jest przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Dzięki temu użytkownicy mają otrzymać jeszcze bogatsze i bardziej pomocne opisy obrazów. Ponadto od teraz wszyscy na świecie będą mogli zadawać kolejne pytania dotyczące danego obrazu.

Google postanowiło też ułatwić użytkownikom urządzeń z Androidem udostępnianie zdjęć, filmów i nie tylko. Po wybraniu plików nadawca będzie mógł wygenerować w funkcji Quick Share (Szybkie udostępnianie) kod QR. Odbiorca będzie mógł go zeskanować, aby otrzymać pliki.

Firma z Mountain View deklaruje również, że od teraz dokumenty skanowane w aplikacji Dysk Google będą bardziej wyraźne i klarowne, ponieważ automatycznie zostaną poprawione kontrast i balans bieli oraz jednocześnie usunięte cienie i rozmazania.

Google Gemini będzie pomocne w większej liczbie aplikacji

Funkcjonalność Gemini nieustannie się zwiększa, a dzięki nowym rozszerzeniom użytkownicy będą mogli skorzystać z jego pomocy w kolejnych aplikacjach, na przykład Spotify, a w przyszłości również użyć go do kontrolowania inteligentnych urządzeń domowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem konta Google. Ponadto Gemini w przyszłości dostarczy informacje o miejscach w Mapach.

Już teraz można natomiast za pomocą Gemini wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości (również za pośrednictwem komunikatorów firm trzecich) oraz ustawiać alarmy, zmieniać ustawienia urządzenia i sterować aparatem.