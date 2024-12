Nowa, lepsza oferta Virgin Mobile. Więcej za tyle samo

Operatorzy nieustannie modyfikują swoje oferty, ale często zdarza się, że równocześnie podnoszą ceny abonamentów. W tym przypadku jest jednak inaczej, ponieważ Play nie daje w Virgin Mobile więcej za więcej, tylko więcej za tyle samo.

Nowa oferta Virgin Mobile na abonament od grudnia 2024 roku (cennik)

Play informuje, że oferta Virgin Mobile od teraz jest jeszcze lepiej dopasowana do wymagań klientów, w tym rosnącego zużycia danych w pakietach internetowych. O ile dopasowanie każdy musi ocenić wedle własnych kryteriów, o tyle z rosnącym zużyciem danych nie sposób się nie zgodzić.

Wydaje się zatem naturalne, że Play zwiększył paczki danych w prawie każdym abonamencie, natomiast „nienaturalne” jest to, że zrobił to bez podnoszenia cen poszczególnych taryf. W ofercie za 30 złotych jest teraz 80 GB internetu, a w tym za 40 złotych aż 150 GB. W pierwszym przypadku jest to o 100% więcej niż do tej pory, a w drugim aż o 150%. W tej samej cenie.

Jednocześnie do oferty dodano nowy abonament – „środkowy” za 35 złotych miesięcznie, w ramach którego klient otrzymuje pakiet 120 GB internetu. W każdej ofercie operator daje rabat na kolejne numery – 10 złotych na każdy drugi i kolejny numer. Maksymalnie można dostać rabat na 9 numerów (pierwszy zawsze jest w cenie regularnej).

Nowa oferta – od grudnia 2024 roku (źródło: Virgin Mobile)

Co jednak ważne: oferta obowiązuje tylko do 31 stycznia 2025 roku, więc można to uznać za swego rodzaju „promocję”. Osoby, które z niej skorzystają, będą miały do dyspozycji większy pakiet internetu przez cały okres trwania umowy.

Najtańszy abonament w Virgin Mobile bez zmian

W ofercie operatora jest jeszcze abonament za 20 złotych z pakietem 20 GB internetu. Jego cena pozostała bez zmian, podobnie jak wielkość paczki danych. W każdej taryfie umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, co oznacza, że można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów. Obowiązuje jedynie miesięczny okres wypowiedzenia.

Ponadto dostępna jest promocja, w ramach której klient nie musi płacić abonamentu przez jeden miesiąc, jeśli przeniesie numer z innej sieci i wybierze abonament za co najmniej 30 złotych miesięcznie. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 30 złotych w najtańszym abonamencie, podczas gdy w droższych 0 złotych.

Do umowy abonamentowej w Virgin Mobile można też dobrać smartfon na 24 raty.