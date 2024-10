HarmonyOS Next zaprezentowany. Huawei zostawia Androida za sobą

Huawei ogłosił nową wersję systemu, którego używa w swoich urządzeniach. Tym razem to coś wyjątkowego, bo jest on zbudowany niezależnie od Androida i Linuxa.

Tajna broń Huawei: HarmonyOS Next

Jeśli dobrze pamiętamy, system HarmonyOS miał być alternatywą dla systemu Android dla urządzeń produkcji Huawei. Prace nad tym systemem rozpoczęły się jeszcze zanim Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na firmy współpracujące z Chińczykami. Z powodu tej blokady handlowej Huawei nie ma dostępu do nowych technologii produkcji procesorów ani nie może wyposażać swoich sprzętów mobilnych w Androida z usługami Google. Obecnie na całym świecie HarmonyOS działa łącznie na 1 miliardzie urządzeń – smartfonach, tabletach, wearables, sprzętach Smart Home i samochodach.

Z HarmonyOS był do tej pory taki „problem”, że choć oprogramowanie to rzeczywiście umożliwiało łączność ze światem dzięki usługom Huawei (Huawei Mobile Services), to samo serce systemu wciąż biło bardzo podobnie do klasycznego Adroida. To przez to, że HarmonyOS był nadbudową dla zwykłego jądra Linuxa. Nowy HarmonyOS Next ma być jednak czymś nowym. Wewnętrznie nie ma mieć już tyle wspólnego z Linuxem.

HarmonyOS Next wykorzystuje samodzielnie opracowane jądro systemu, choć wciąż oparte na oprogramowaniu dostępnym w licencji open-source. Ma idealnie zgrywać się z HMS i działać znakomicie niezależnie od urządzenia. Huawei ma w planie całkowicie ujednolicić wrażenia z użytkowania na różnych sprzętach – na pierwszy ogień pójdą smatfony, tablety i urządzenia składane. Prezes Huawei, Richard Yu, ogłosił, że 15000 aplikacji i usług już teraz kwalifikuje się do ekosystemu HarmonyOS Next, a to dopiero początek.

HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei)

System zyskał odświeżony wygląd z szerokimi możliwościami personalizacji ekranu głównego i ekranu blokady oraz przeprojektowane centrum sterowania. Przyspieszyły także animacje oraz tempo uruchamiania aplikacji. Huawei twierdzi, że w porównaniu z poprzednim wydaniem HarmonyOS uzyskano około 30% lepszą wydajność działania, a działanie smartfona może wydłużyć się nawet o 56 minut. Błyskawicznie będzie też dało się przesyłać duże pliki dzięki Huawei Share 2.0 – ponoć plik o rozmiarze 1,2 GB przeniesiemy w zaledwie 8 sekund.

Funkcje sztucznej inteligencji będą działać tylko w Chinach. Oparte będą na LLM Pangu, i zaoferują wsparcie głosowego asystenta Xiaoyi.

HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei) HarmonyOS Next (źródło: Huawei)

Oczywiście, jak na razie tylko Chiny

Huawei udostępnia publiczną wersję beta HarmonyOS Next użytkownikom w Chinach. Firma prowadziła już niepubliczne testy od kilku tygodni. Chętni mogą pobierać aktualizację na smartfony z serii Mate 60, Mate X5, Pura 70, Pocket 2 oraz tablety MatePad Pro 13,2 oraz MatePad 11 (2024).