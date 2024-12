Kup smartfon Xiaomi, a dostaniesz w prezencie hulajnogę albo telewizor

Xiaomi ogłosiło nowe promocje, które obowiązują od mikołajek aż do wigilii. Jeśli planujesz zakup smartfona, możesz otrzymać do kompletu hulajnogę elektryczną lub telewizor. Niestety istnieje ryzyko, że gratisy nie dotrą do Ciebie przed świętami – sprawdź dlaczego.

Promocja – hulajnoga w prezencie do smartfona Xiaomi 14T Pro

Chiński producent elektroniki wystartował z nowymi promocjami – kupując smartfon Xiaomi 14T Pro, możesz za darmo otrzymać hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4 Pro IT lub telewizor Xiaomi TV A 50″ 2025. Smartfon miał premierę pod koniec września 2024 roku.

Xiaomi 14T Pro został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2712×1220 pikseli. Ekran oferuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz oraz wysoką jasność sięgającą 4000 nitów. Smartfon ten ma też 12 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wewnętrznej.

Xiaomi 14T Pro (fot. Xiaomi)

Sercem tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 9300+, akumulator natomiast ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Ponadto Xiaomi 14T Pro wyposażono w aparat główny Light Fusion 900 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.6), teleobiektyw z matrycą 50 Mpix (f/2.0) oraz ultraszerokokątny z sensorem 12 Mpix (f/2.2). Z kolei aparat do selfie oferuje 32 Mpix (f/2.0).

Jak otrzymać hulajnogę za darmo do Xiaomi 14T Pro?

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić smartfon Xiaomi 14T Pro 12 GB/512 GB (Titan Gray, Titan Blue lub Titan Black) w sklepach internetowych Avans, Electro i Media Expert lub w sklepie stacjonarnym Media Expert. Cena smartfona wynosi 3899 złotych.

Akcja obowiązuje od 6 grudnia do 24 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania puli hulajnóg ustalonej przez producenta (1200 sztuk). Jeśli limit promocyjnych urządzeń się wyczerpie, przedsiębiorstwo poinformuje o tej sytuacji na stronie promocji.

Po dokonaniu zakupu konieczne jest zarejestrowanie go od 6 grudnia 2024 roku do 7 stycznia 2025 roku na stronie promocji. Hulajnoga Electric Scooter 4 Pro IT zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres. Niestety, możesz jej nie otrzymać przed wigilią, aby na przykład sprezentować komuś bliskiemu (lub sobie), bo producent ustalił, że na jej wysyłkę ma do 80 dni.

Gdzie kupić? Xiaomi 14T Pro 12/512 GB ok. 3899 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Jak otrzymać telewizor za darmo do Xiaomi 14T Pro?

Z kolei w sieci handlowej RTV Euro AGD i na OleOle.pl pojawiła się promocja, w ramach której możesz otrzymać (zamiast hulajnogi) 50-calowy telewizor. Zasady akcji są proste: w dniach od 6 grudnia do 24 grudnia 2024 roku kupujesz smartfon Xiaomi 14T Pro, a następnie rejestrujesz swoje urządzenie na stronie promocji. Pula telewizorów została ograniczona do 1200 sztuk. Jeśli pula się wyczerpie, producent poinformuje o tym na stronie akcji.

Po przesłaniu zgłoszenia możesz otrzymać za darmo telewizor Xiaomi TV A 50 o wartości 1599 złotych. Sprzęt zostanie przesłany pod wskazany w formularzu adres. Również w tym przypadku producent ma do 80 dni na przesłanie gratisowego urządzenia.