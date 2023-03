W Orange Flex od dziś nikomu nie powinno zabraknąć internetu

Użytkownicy Orange Flex mogą już korzystać z usługi UNLMTD, która zapewnia im dostęp do pakietów nielimitowanego internetu. Jeśli więc ktoś potrzebuje naprawdę sporego pakietu danych, to ogłoszona nowość zdecydowanie powinna go zainteresować.

Nielimitowany internet w Orange Flex

Zdecydowanie jedną z zalet Orange Flex są spore paczki gigabajtów internetu. Już w podstawowym planie za 30 złotych miesięcznie otrzymujemy 30 GB do wykorzystania, a dla najbardziej wymagających klientów przeznaczony jest pakiet za 80 złotych z aż 150 GB. Dodatkowo w każdej chwili można dokupić kolejne gigabajty, a ponadto operator często rozdaje bezpłatne paczki internetu w ramach różnych promocji.

Jeśli jednak dotychczasowa oferta Orange Flex była dla Was niewystarczająca, bowiem naprawdę sporo korzystacie z internetu, to mamy dobrą wiadomość. Pomarańczowy operator właśnie ogłosił usługę UNLMTD, która pozwala korzystać z pakietów nielimitowanego internetu.

W aplikacji pojawił się odświeżony ekran główny (fot. Tabletowo.pl)

Co dokładnie otrzymujemy w ramach usługi UNLMTD?

Jak informuje Orange we wpisie na swoim oficjalnym blogu, UNLMTD to nielimitowany internet, który możemy wykorzystać na dowolny cel – ulubione gry mobilne, słuchanie muzyki czy streaming odcinków seriali. Co istotne, w odróżnieniu od wielu ofert dostępnych na rynku, nie ma tzw. lejka, czyli internet nie zwalnia po przekroczeniu określonego limitu gigabajtów.

Warto tutaj zaznaczyć, że pakiety UNLMTD dostępne są w dwóch podstawowych wersjach – pierwsza na 7 dni, druga na 30 dni. Ponadto nie są one oferowane w podstawowym planie – musimy mieć plan 45 GB lub wyższy. Dodatkowo, zależnie od opłacalnego planu, cennik za wykupienie pakietu UNLMTD będzie się różnił. Przedstawia się on następująco:

Jak skorzystać z nowej usługi w Orange Flex?

Oczywiście pakiet UNLMTD kupimy w aplikacji Orange Flex. Jeśli nadal go nie widzicie, to należy przejść do sklepu z aplikacjami i sprawdzić, czy macie najnowszą wersję apki Orange Flex. Wypada dodać, że aplikacja przy okazji najnowszej aktualizacji doczekała się odświeżenia ekranu głównego.