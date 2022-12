OPPO nie próżnuje. Składane Find N2 i Find N2 Flip oficjalnie! Przyjrzyjcie się zwłaszcza drugiemu

Podczas drugiego dnia konferencji OPPO INNO DAY 2022, firma zaprezentowała nam dwa składane smartfony. Co wiemy na temat Find N2 oraz Find N2 Flip? Całkiem sporo, wliczając w to fakt, że jeden z nich dostępny będzie na rynku globalnym już za kilka miesięcy!

OPPO Find N2 – trzeba obejść się smakiem…

OPPO Find N2 jest napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wewnątrz zauważyć również możemy pierwszy autorski chip OPPO, MariSilicon X. Nie widać jednak dopiero co zaprezentowanego MariSilicon Y…

Na uwagę zasługuje również fakt, że poprawiono zawias – w nowym przedstawicielu rodziny Find podobno nie widać luki, gdy urządzenie jest zamknięte. Testy wykazały także, że będzie można złożyć smartfon nawet 400000 razy bez uszczerbku na jakości – to naprawdę imponujący wynik. Miejmy też nadzieję, że znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości.

Źródło: OPPO Źródło: OPPO Źródło: OPPO

Użytkownikowi oddane zostaną również 3 aparaty – główny 50 Mpix f/1.8 z OIS, ultraszerokokątny 48 Mpix f/2.2 oraz teleobiektyw 32 Mpix f/2.0. Nie zabrakło tuningu Hasselblada.

Jeśli jesteście zainteresowani pełną specyfikacją OPPO Find N2, możecie sprawdzić ją poniżej.

Specyfikacja techniczna Find N2 pokazuje jedno – to będzie wydajnościowa bestia… (źródło: OPPO)

…ale OPPO Find N2 Flip trafi do Europy!

Drugim zaprezentowanym smartfonem jest mniejsza wersja, z dopiskiem Flip. Prezentuje się dość zwyczajnie (przypomina mi trochę Motorolę razr 2022), ale wciąż elegancko. Zewnętrzny ekran ma przekątną 3,26 cala i wydaje mi się, że jest to odpowiednia wielkość – wystarczająco duży, aby przeczytać treść powiadomienia i dostatecznie mały, by nie wpływać negatywnie na baterię.

Find N2 Flip został wyposażony w baterię o pojemności 4300 mAh, czyli o 230 mAh mniejszą niż podstawowa wersja Find N2. Producent utrzymuje, że tego typu rozwiązanie pozwoli użytkownikom na korzystanie ze smartfona przez cały dzień.

Mam nadzieję, że Find N2 Flip znajdzie drogę do naszej redakcji (źródło: OPPO)

Sercem urządzenia ma być z kolei procesor MediaTek Dimensity 9000+, który według benchmarków sprawuje się nieco lepiej, niż zastosowany w większej wersji urządzenia Snapdragon. Czyżby wersja, która ma trafić na rynek globalny, okazała się mocniejsza?

Dodatkowym atutem Flipa jest zawias drugiej generacji, który ma zapewnić ekranowi niemal niewidoczne załamanie. Wychodzi więc na to, że OPPO odrobiło zadanie domowe i usłyszało narzekania na estetycznie wątpliwe załamania w dostępnych na rynku smartfonach konkurencji.

ColorOS13 już gotowy na Find N2

Specjalna wersja nakładki systemowej producenta umożliwia między innymi wejście w tryb dzielonego ekranu (poprzez przesunięcie dwóch palców od góry do dołu) czy zrobienie screenshota. To drugie jest ciekawe, ponieważ będzie można zrobić zrzut ekranu zarówno jednego ekranu, jak i obu naraz.

Składane smartfony w OPPO

Firma wydaje się traktować kwestię składanych smartfonów całkiem poważnie. Ubiegłoroczny Find N dostępny był jedynie na chińskim rynku, tegoroczny Find N2 również zawita tylko tam, jednak Find N2 Flip ukaże się również globalnie w 2023 roku (podobno między styczniem i marcem) – a to oznacza, że jest ogromna szansa na to, że trafi też do Polski. Mam nadzieję, że okaże się sukcesem.

Być może wtedy OPPO zdecyduje się na wprowadzenie Find N3 (gdyby taki miał powstać) od razu na rynek globalny. Nadzieję może dawać również wypowiedź pana Zhanga, który odpowiada za sprzedaż zagraniczną:

W strategii OPPO składane smartfony odgrywają bardzo ważną rolę. Zarówno Find N2, jak i Find N2 Flip, są mocną konkurencją w tym rozwijającym się segmencie rynku smartfonów. Będziemy nadal inwestować w składane smartfony, aby były coraz bardziej dostępne dla ludzi na całym świecie. Billy Zhang, dyrektor ds. sprzedaży zagranicznej w OPPO (ang. President of OPPO Overseas Sales and Services)

Na ten moment pozostaje nam jedynie czekać na globalną premierę Find N2 Flip (a także jego ceny!) oraz informacje dotyczące psa Qric. Może chociaż on będzie u nas dostępny…