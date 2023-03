Hogwarts Legacy na PS4/Xbox One dopiero w maju

Dotychczas oficjalną datą debiutu Hogwarts Legacy na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One był 4 kwietnia, jednak teraz się to zmieniło. Avalanche Software po raz kolejny zdecydowało się na opóźnienie premiery gry na starą generację konsol.

Premiera Hogwarts Legacy przesunięta

Samo Hogwarts Legacy na główne urządzenia docelowe, czyli PC oraz konsole PS5 i Xbox Series X/S, miało swoje opóźnienia, więc siłą rzeczy debiut na starą generację też się przesuwał. Kiedy wydawało się, że wszystko już zmierza do happy endu i tytuł Avalanche Software wyjdzie na PlayStation 4 oraz Xbox One 4 kwietnia tego roku, okazało się, że jednak nie – deweloperzy po raz kolejni przesunęli datę premiery.

Tym razem gra została zapowiedziana na 5 maja, chociaż wcale nie można być pewnym, że jest to ostatnie przesunięcie. Przypomnijmy przecież, że początkowo produkcja miała wyjść na wszystkie konsole jednocześnie już 10 lutego. Twórcy deklarują, że „ciężko pracują, aby dostarczyć najlepsze możliwe doświadczenie na wszystkich platformach”.

Grafika z nową datą premiery Hogwarts Legacy na PS4 i Xbox One (źródło: Hogwarts Legacy)

Hogwarts Legacy ma problem

Na dobrą sprawę dla Hogwarts Legacy mogłoby być lepiej, gdyby gra w ogóle nie wyszła na starą generację. Głównie z tego powodu, że blokuje to rozwój gry i trzeba poświęcić sporo środków oraz siły na to, żeby tak rozbudowany produkt dopasować do ograniczeń PS4 i Xbox One.

Na ten moment nic nie wiemy o potencjalnym opóźnieniu premiery na Nintendo Switch. Produkt Avalanche Software ma wyjść na tę konsolę 25 lipca, ale biorąc pod uwagę, jakie są problemy z wypuszczeniem gry na PS4 oraz Xbox One, może się okazać, że i debiut na Switchu zostanie mocno opóźniony. Aktualnie nie ma jednak żadnych, potwierdzonych informacji w tej kwestii.

Warto także podkreślić, że deweloperzy wciąż muszą popracować nad polepszeniem optymalizacji na PC. Część graczy dalej się skarży na skoki FPS lub inne problemy, które występują, gdy chcą zagrać w ten tytuł.