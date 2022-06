Wiemy, kiedy zadebiutuje smartfon z Androidem tak dobry jak iPhone

Oczekiwania wobec tego smartfona z Androidem są naprawdę duże. Jego twórca zapowiedział bowiem, że zapewni on w świecie Androida doświadczenie, znane z ekosystemu Apple. Teraz oficjalnie poinformował, kiedy zaprezentuje swojego rywala dla iPhone’a.

Data premiery Nothing phone (1)

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Nothing phone (1) zadebiutuje 21 lipca 2022 roku – taką datę podał jeden z europejskich dystrybutorów. Okazuje się jednak, że premiera tego modelu odbędzie się wcześniej – już 12 lipca 2022 roku. Konferencja, w trakcie której producent oficjalnie zaprezentuje „iPhone’a z Androidem”, rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Dla wielu osób marka Nothing jest totalnie nieznana, ale w rzeczywistości nie jest to aż tak egzotyczny twór – w 2021 roku powołał ją do życia Carl Pei, który w grudniu 2013 roku utworzył (wraz z Pete Lau) doskonale znaną konsumentom w Polsce markę OnePlus (Pei odszedł z OnePlusa po blisko siedmiu latach, w październiku 2020 roku).

Aktualnie oferta marki ogranicza się do słuchawek bezprzewodowych TWS Nothing ear (1), które można kupić w Polsce od 339 złotych. Już za kilka tygodni do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafi również pierwszy smartfon Nothing, ponieważ jego dystrybutorem został ogłoszony sklep x-kom.

Specyfikacja smartfona Nothing phone (1)

Producent zdążył już zdradzić kilka szczegółów na temat swojego pierwszego smartfona. Zapowiedział on, że Nothing phone (1) będzie miał ramę z aluminium z recyklingu, przezroczystą pokrywę panelu tylnego, procesor Qualcomm Snapdragon i wsparcie dla ładowania indukcyjnego.

Ponadto Nothing zapewnił, że ekran w Nothing phone (1) nie będzie miał tzw. podbródka, który jest wytykany wielu smartfonom z Androidem, i to z różnych półek cenowych. Również więc pod tym względem ma być podobny do iPhone’a, z którym zamierza konkurować. W sieci pojawił się przedpremierowy render nadchodzącej nowości wraz z informacjami na temat specyfikacji wyświetlacza.

TechDroider podaje, że ekran w Nothing phone (1) będzie miał przekątną 6,55 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9). Ponadto ma to być wyświetlacz OLED, ale na tę chwilę nie wiemy, czy producent zintegruje z nim czytnik linii papilarnych.

źródło: TechDroider

Nothing phone (1) ma być konkurencją dla iPhone’a

Nie bez powodu już na początku wspomniałem, że oczekiwania wobec tego smartfona są ogromne. Carl Pei zapowiedział bowiem, że ma on współpracować z innymi urządzeniami tak samo płynnie i bezproblemowo jak iPhone ze sprzętami Apple. Co ważne, producent deklaruje, że nie tylko w ramach ekosystemu Nothing, ale również z akcesoriami innych marek.

Warto też przypomnieć, że Nothing phone (1) ma mieć zainstalowanego Androida 12 z Nothing Launcher, który przetestowaliśmy przedpremierowo. Na razie nie zapowiada się on specjalnie obiecująco, ale liczymy, że producent dopracuje swoje oprogramowanie do momentu premiery urządzenia.

Według nieoficjalnych informacji, cena Nothing phone (1) ma wynosić w Europie ~500 euro, co jest równowartością ~2300 złotych. Jak widać, producent zamierza uderzyć w średnią, a nie topową półkę.