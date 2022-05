Nie bądź zdziwiony, jak zobaczysz smartfon tej nowej marki w polskim sklepie

Już niedługo na polskim rynku dostępny będzie pierwszy smartfon całkowicie nowej marki, o którym nie można powiedzieć… niczego. To taka gra słów. O co tutaj chodzi???

Reklama

Smartfon marki Nothing będzie dostępny również w Polsce

Nothing (pol. nic), to marka, powołana do życia przez człowieka, który w przeszłości stworzył i wypromował markę OnePlus. Carl Pei, bo o nim mowa, zaprezentował już słuchawki Nothing ear (1) – obecnie można je kupić w Polsce w sklepach x-kom i al.to za 369 złotych. To jednak dopiero pierwszy z podobno wielu produktów, które w bliższej i dalszej przyszłości wprowadzi do sprzedaży Nothing.

Producent od dłuższego czasu podgrzewa atmosferę przed zbliżającą się premierą pierwszego smartfona marki Nothing. Oficjalnie zapowiedział już, że zaprezentuje go latem 2022 roku, a dziś poinformował, gdzie będzie można go kupić. Okazuje się, że Nothing nawiązał współpracę ze wspomnianą przed chwilą siecią x-kom – zajmie się ona sprzedażą Nothing phone (1) w Polsce.

źródło: Nothing

Jednocześnie Nothing poinformował, że nawiązał również współpracę z innymi dystrybutorami – Nothing phone (1) będzie sprzedawany oficjalnie w Wielkiej Brytanii wyłącznie przez O2, a w Niemczech tylko przez Telekom Deutschland. Ponadto na liście partnerów znajduje się Flipkart – to indyjska platforma e-commerce, co oznacza, że smartfon będzie można kupić również w Indiach, czyli jednym z największych rynków zbytu dla tego typu urządzeń.

8.5 Ocena

Nothing stworzył zatem zaplecze, które pozwoli mu dotrzeć ze swoim pierwszym smartfonem do naprawdę szerokiego i zróżnicowanego grona klientów. W Polsce x-kom jest bowiem jednym z najpopularniejszych sklepów, który może się pochwalić blisko trzydziestoma stacjonarnymi salonami sprzedaży i renomą. Niestety, polska cena Nothing phone (1) nie została ujawniona.

Podobnie szczegółowa specyfikacja Nothing phone (1) jest tajemnicą – producent dał jedynie do zrozumienia, że smartfon zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon i system Android 12 z autorskim interfejsem. Niedawno pojawiły się jednak nieoficjalne informacje, według których na pokładzie urządzenia znajdą się:

procesor Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G,

8 GB RAM,

128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej,

wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz i obsługą treści HDR10+,

aparat 32 Mpix na przodzie i zestaw 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix na tyle,

akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii bezprzewodowego ładowania.

źródło: Nothing

Zapowiada się zatem na to, że Nothing phone (1) będzie uderzał w średnią półkę. Czy również pod względem ceny? Niestety, nie wiemy jeszcze, ile producent sobie zażyczy za swój pierwszy smartfon.