Przezroczysty smartfon Nothing Phone (1) w sam raz na wakacje

Ciekawość nas zżera, jak będzie wyglądał pierwszy smartfon firmy Nothing – tej, którą założył Carl Pei, odchodząc z OnePlusa. Nothing Phone (1) zapowiada się na ważną premierę końcówki wakacji.

Smartfon ery post-OnePlusowej od Carla Pei

Carl Pei, jako współzałożyciel OnePlusa, pomógł tej marce zyskać ogólnoświatową rozpoznawalność. Rzecz jasna nie jest to poziom Apple czy Samsunga, ale już sam fakt, że firma była i nadal jest wymieniana obok takich legend jak Motorola czy Nokia, dobrze o niej świadczy.

Prawdą jest, że OnePlus zawdzięcza sporo firmie OPPO – i być może nawet zbyt dużo, co mogło być przyczyną odejścia Carla Pei, i otworzenia własnej firmy technologicznej. Po ogłoszeniu pierwszego urządzenia od Nothing, czyli słuchawek TWS, przedsiębiorstwo przymierza się do premiery Nothing Phone (1).

Nothing Launcher w wersji beta

Na oficjalnym koncie Nothing na Twitterze, pojawiło się potwierdzenie kilku oczekiwanych właściwości smartfona. Choć twórcy nie pokusili się o zdradzenie konkretnej specyfikacji, wiemy, że Nothing Phone (1) będzie wyposażony w:

aluminiową ramkę z surowców z recyklingu,

przezroczystą obudowę tylną,

bezprzewodowe ładowanie,

procesor Qualcomm Snapdragon,

ekran bez „podbródka”, czyli grubej ramki pod wyświetlaczem.

Niektórzy przewidują, że wspomniany procesor to nowy Snapdragon 7 Gen 1. Jeśli tak, to będziemy mieli do czynienia z przyzwoitym urządzeniem. Oby cena nie zawiodła!

Kiedy spodziewać się premiery Nothing Phone (1)?

Wciąż brakuje oficjalnej zapowiedzi ze strony producenta. Jeden z europejskich dystrybutorów twierdzi, że smartfon zostanie zaprezentowany 21 czerwca 2022 roku. Nie wiadomo dokładnie, czy chodzi konkretnie o premierę czy też o datę rozpoczęcia sprzedaży.

Oznacza to, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo na przekonanie się, co takiego wypichcił Carl Pei. Odrobina cierpliwości i będzie nam dane przyjrzeć się bliżej przezroczystej obudowie Nothing Phone (1).