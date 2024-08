Już dziś smartfony zastępują mnóstwo różnych urządzeń, ale ich potencjał wciąż nie został w pełni wykorzystany. Huawei chce, aby właściciele tego modelu nie czuli potrzeby korzystania również z laptopa.

Smartfon Huawei zastąpi nie tylko tablet, ale też laptop

Chiński gigant nie przestaje pozytywnie zaskakiwać. W ciągu ostatnich dni do jego oferty dołączył smartfon Nova Flip, tablety MatePad Pro 12.2 i MatePad Air 2024 oraz laptop MateBook GT 14. W przygotowaniu jest jednak sprzęt, który z pewnością wywoła efekt łał i opad szczęki jednocześnie.

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej zakulisowych doniesień na temat smartfona z dwoma zawiasami, dzięki którym będzie składał się w kształt litery „G” lub „Z”. Pozwoli to umieścić w nim znacznie większy ekran niż w dotychczas wprowadzonych na rynek składakach.

Huawei Mate X3 (fot. Katarzyna Pra | Tabletowo.pl)

Już teraz składane smartfony pokroju Samsunga Galaxy Z Fold 6 czy Huawei Mate X3 mogą stanowić alternatywę dla tabletu, szczególnie że są zawsze „pod ręką”, ale podwójnie składany z większym wyświetlaczem z pewnością będzie atrakcyjniejszą.

Okazuje się jednak, że Chińczycy planują stworzyć nie tylko alternatywę dla tabletu, ale też nawet laptopa. Według najświeższych informacji umożliwi to zainstalowanie systemu HarmonyOS Next, który dzięki dużej powierzchni roboczej (i w połączeniu z wydajnym procesorem z serii Kirin 9) ma obsługiwać wiele aplikacji „poziomu komputerowego”.

Podwójnie składana konstrukcja z pewnością pomoże przekształcić smartfon Huawei w (a’la) laptop. Można sobie wyobrazić, że użytkownicy będą mogli wyprostować jeden zawias, a drugi zgiąć, aby uzyskać dość duży ekran (⅔ całego wyświetlacza), a na pozostałej części wyświetlić klawiaturę. Albo podłączyć bezprzewodowo fizyczną klawiaturę i mysz, by uzyskać konstrukcję podobną do laptopa.

źródło: ITHome

To jednak nie koniec obiecujących wieści, ponieważ dowiedzieliśmy się też, że podwójnie składany smartfon Huawei przeszedł „test 28 μm”, co wskazuje, że ekran jest wystarczająco wytrzymały na wielokrotne składanie i rozkładanie, a 28 μm to głębokość wgłębienia w miejscu zawiasów. To zdecydowanie przybliża nas do premiery urządzenia

Podwójnie składany smartfon Huawei – kiedy premiera?

Ilość docierających do nas informacji wskazuje, że chiński gigant jest na bardzo zaawansowanym etapie i niewiele brakuje mu do wdrożenia podwójnie składanego smartfona do masowej produkcji. Chociaż określenie „masowa” to trochę za dużo powiedziane, gdyż liczba dostępnych w sprzedaży egzemplarzy ma być mocno ograniczona.

Według niedawnych doniesień podwójnie składany smartfon Huawei zadebiutuje w Chinach jeszcze w tym roku (produkcja rozpocznie się w 3. lub 4. kwartale 2024 roku). Jego dostępność będzie jednak ograniczona, a cena bardzo wysoka. W związku z tym nie spodziewamy się, że trafi do sprzedaży w Polsce. Patrząc na ceny dostępnych w kraju nad Wisłą składaków, nadchodząca nowość Huawei musiałaby kosztować co najmniej 15, jeśli nie 20 tysięcy złotych.

Na koniec warto przypomnieć, że Huawei pracuje także nad potrójnie składanym smartfonem.