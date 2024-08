Mały ekran zewnętrzny, duży wewnętrzny. Taki jest składany Huawei Nova Flip

Huawei postanowiło zainwestować w składane smartfony, przy czym najnowszy model Nova Flip ma pokazać, że tego typu sprzęty wcale nie muszą być ultra drogie, by były stylowe i efektowne.

Składany Huawei, ale bez szaleństw

Dla Huawei składane smartfony to nie pierwszyzna. Mamy na przykład świetnie wyglądający model Mate X3. Trzeba jednak podkreślić, że jest to dość droga zabawka. Producent zauważył, że nie wszyscy potrzebują tak ogromnych ekranów, a dla wielu pożądanym sprzętem są urządzenia z klapką. I proszę – właśnie dlatego powstał Nova Flip.

Telefon ma zaledwie 6,88 mm grubości po rozłożeniu i waży 195 gramów. Nie sprawia więc w ogóle wrażenia składanego „grubaska”. Na zewnętrznej części obudowy, obok aparatów, znajduje się niewielki ekranik OLED o przekątnej 2,14 cala. Można na nim wyświetlać różne treści, ale – ze względu na tę kompaktowość – raczej nie wszystkie. Da się jednak na nim zobaczyć podgląd głównego aparatu, a także widżety podstawowych aplikacji takich jak pogoda, kalendarz czy odtwarzacz muzyczny.

Po rozłożeniu oczom użytkownika ukazuje się ekran LTPO OLED o przekątnej 6,94 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Na nim można wyświetlać już co dusza zapragnie.

Aparaty powinny wystarczyć do podstawowych zadań. Główny sensor o wielkości 1/1,56 cala ma 50 Mpix i połączono go z optyką z przysłoną f/1,9. Obok działa obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 Mpix. Wewnętrzna kamera do selfie działa w 32 Mpix.

Sprzęt korzysta z interfejsu systemu Harmony OS 4.2, z kilkoma funkcjami sztucznej inteligencji, takimi jak usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć, rozpoznawanie na nich tekstu czy generowanie nowych obrazów. Całość zasila bateria o pojemności 4400 mAh z przewodowym ładowaniem 66 W.

Kilka rzeczy, których nie wiemy

Huawei nie podaje na stronie produktu informacji na temat zastosowanego procesora ani ilości RAM. Można jednak założyć (bazując na wcześniejszych informacjach na temat wydajności urządzenia), że Huawei Nova Flip działa na układzie Kirin 8000, który można znaleźć także w modelach Nova 12 i Nova 12 Pro.

Smartfon Nova Flip będzie dostępny w kolorach New Green, Sakura Pink, Zero White i Starry Black. Ceny zaczynać się będą od 5288 juanów (~2880 złotych) za wersję 256 GB. Wersja 512 GB kosztować będzie 5688 juanów (~3090 złotych), a model z pamięcią masową 1 TB to wydatek rzędu 6488 juanów (~3530 złotych). Sprzedaż w Chinach ma rozpocząć się 10 sierpnia. Na razie nie ma żadnych informacji na temat dostępności tego modelu w Europie.