InPost będzie zbierał butelki i puszki w ramach systemu kaucyjnego

InPost zamierza rozszerzyć portfolio swoich usług. Będzie już nie tylko odbierał i dostarczał przesyłki, ale też zbierał butelki i puszki w ramach systemu kaucyjnego, który zacznie obowiązywać w Polsce już od 1 stycznia 2025 roku.

InPost również będzie tworzyć system kaucyjny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na prowadzenie systemu kaucyjnego. Pierwszą firmą, która je otrzymała, była spółka akcyjna Krajowy System Kaucyjny Zwrotka (w maju 2024 roku), natomiast kolejnym „PolKa” operator systemu kaucyjnego not for profit S.A. (w czerwcu 2024 roku). W lipcu do tego grona dołączyła OK Operator Kaucyjny S.A.

InPost poinformował dziś, że nawiązał współpracę z jednym z operatorów systemu kaucyjnego – konkretniej ze spółką PolKa (Polska Kaucja). Wraz z nią oraz siecią sklepów Carrefour zostanie przeprowadzony pilotaż, który potrwa przez cztery miesiące.

źródło: InPost

Firma, której szefem jest Rafał Brzoska, zajmie się zakupem i obsługą maszyn RVM (ang. Reverse Vending Machines) oraz całym procesem logistycznym. InPost ma duże doświadczenie w ww. obszarach, co mogło być argumentem, aby wybrać go na partnera tego przedsięwzięcia.

Pilotaż zostanie przeprowadzony w 36 lokalizacjach (InPost wspomina tylko o Warszawie), w których stanie łącznie 40 maszyn RVM. Osoby, które zwrócą kwalifikujące się opakowanie, otrzymają kupon na zakupy w sklepach sieci Carrefour. Będzie można go wykorzystać do końca dnia, w którym dokonano zwrotu.

Jak będzie działał system kaucyjny w Polsce?

System kaucyjny zacznie funkcjonować w Polsce od 1 stycznia 2025 roku. Od początku przyszłego roku do opakowań będzie doliczana kaucja, którą odzyskacie, jeśli je zwrócicie w odpowiednim punkcie. Kaucja ma być doliczana do:

jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów,

szklanych butelek wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra,

metalowych puszek o pojemności do 1 litra.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Od 1 stycznia 2025 roku ww. opakowania będą musiały przyjmować sklepy o powierzchni powyżej 200 m2, natomiast mniejsze mogą dobrowolnie przystąpić do systemu (tj. zbierać puste butelki i puszki oraz zwracać kaucję). Możliwe ma być jednak również tworzenie punktów zbierania pustych opakowań poza jednostkami handlowymi.