Takiego laptopa Huawei jeszcze nie było

Chiński producent ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu laptopów. Dzięki niemu sukcesywnie przekracza granice w tych urządzeniach, ale teraz zdecydował się na całkowicie nowy rozdział. Otwiera go Huawei MateBook GT 14.

Debiut tego modelu nie jest dla nas niespodzianką, ponieważ został on dostrzeżony już pod koniec lipca, ale jednocześnie zaskoczył nas, gdyż spodziewaliśmy się oficjalnej prezentacji tego modelu dopiero na konferencji, którą zaplanowano na 6 sierpnia 2024 roku. Już dziś trafił jednak do sprzedaży i wiemy o nim wszystko.

Laptop Huawei MateBook GT 14 – specyfikacja. To sprzęt nowej kategorii

Nowy laptop Huawei wyraźnie różni się od dotychczas wprowadzonych na rynek MateBooków, ponieważ wygląda zdecydowanie „gamingowo” za sprawą pokaźnych rozmiarów wylotów powietrza za klawiaturą (skrywają się za nimi dwa wentylatory i dwa ciepłowody). Urządzenie to nie jest jednak kierowane wyłącznie do graczy, ale też profesjonalistów, którzy potrzebują wydajnego sprzętu do pracy.

MateBook GT 14 może oferować procesor Intel Core Ultra 5 125H, Intel Core Ultra 7 155H lub Intel Core Ultra 9 185H z grafiką Intel Arc oraz 16 albo 32 GB RAM, a także dysk NVMe PCIe SSD o pojemności 1 bądź 2 TB. Na pokładzie znajduje się też sporo złączy: USB-C, Thunderbolt 4 i 3,5 mm (po lewej stronie), 2x USB 3.2 Gen 1 i HDMI 2.1 (z tyłu) oraz slot na karty SD (po prawej stronie). Ponadto łączność zapewniają Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6.

Wyświetlacz również jest mocną stroną tego urządzenia. Jest to dotykowy OLED o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2880×1920 pikseli (243 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz, osiąga jasność do 1000 nitów (HDR), ma współczynnik kontrastu 1000000:1, zapewnia dokładność ΔE < 1 oraz obsługuje gamy kolorów Adobe RGB (95%), DCI-P3, sRGB i głębię 1,07 mld kolorów.

Huawei MateBook GT 14 ma fabrycznie wgrany system operacyjny Windows 11 Home i akumulator o pojemności 70 Wh, który można ładować z mocą 140 W. Całe urządzenie ma wymiary 310,5×231,1×15,3 mm i waży 1,49 kg. Opcjonalnie można podłączyć do niego zewnętrzne akcesorium o nazwie Hi GT Cube (sprzedawane osobno) z zewnętrzną kartą graficzną, które według deklaracji producenta przekształci ten model w gamingowy laptop w kilka sekund.

Laptop Huawei MateBook GT 14 – cena

MateBook GT 14 trafił już do sprzedaży w Chinach, gdzie kosztuje:

7499 juanów (równowartość około 4120 złotych) za wersję z Intel Core 5, 16 GB RAM i 1 TB SSD,

8199 juanów (około 4500 złotych) za wariant z Intel Core 5, 32 GB RAM i 1 TB SSD,

9199 juanów (około 5050 złotych) za konfigurację z Intel Core 7, 32 GB RAM i 1 TB SSD,

10999 juanów (około 6040 złotych) za wersję z Intel Core 9, 32 GB RAM i 2 TB SSD.

Na tę chwilę nie mamy jeszcze informacji na temat dostępności tego urządzenia w Polsce.