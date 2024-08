Ten telefon będzie miał wymienną baterię, ale będzie też wściekle różowy

To z jednej strony telefon, na którego premierę w ogóle nie czekam, ponieważ nie należę do grupy docelowej, a z drugiej trudno przejść obok niego obojętnie, ponieważ będzie wściekle różowy. Na taki kolor nie sposób nie zwrócić uwagi. Nie tylko to go jednak wyróżni.

Tak będzie wyglądał nowy telefon Barbie

Barbie Flip Phone został oficjalnie zapowiedziany już w lutym 2024 roku i wówczas była mowa, że stanie się hitem tegorocznego lata, co wskazywało, że trafi do sprzedaży w okresie wakacyjnym lub nawet przed jego rozpoczęciem. Niedawno dowiedzieliśmy się jednak, że premiera tego składańca nie odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Musimy na nią jeszcze trochę poczekać.

Nie musimy natomiast już czekać, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądał i jaką specyfikację zaoferuje ta nadchodząca nowość. Została ona bowiem certyfikowana przez chińską agencję TENAA, która opublikowała zarówno zdjęcia, jak i parametry techniczne tej różowej „zabaweczki”.

Nie mogę bowiem pozbyć się wrażenia, że Barbie Flip Phone nie wygląda jak telefon komórkowy, a jak zabawka dla małych dziewczynek. Z pewnością jednak zainteresują się nim też duże dziewczynki (i prawdopodobnie nie tylko).

źródło: TENAA

Barbie Flip Phone – specyfikacja

TENAA ujawniła, że urządzenie ma numer modelu TA-1681 i zostało wyposażone w dwa wyświetlacze TFT: 2,8-calowy TFT o rozdzielczości 240×320 pikseli wewnątrz i 1,77-calowy 128×160 pikseli na zewnątrz. Na pokładzie znajduje się też jednordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,0 GHz oraz 64 MB RAM i 128 MB pamięci wbudowanej.

Tę ostatnią będzie się dało rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności 32 GB, co może się przydać z uwagi na fakt, że urządzenie zaoferuje też aparat fotograficzny, choć o marnej rozdzielczości VGA (0,3 Mpix). Ponadto obsłuży łączność 4G i rozmowy VoLTE oraz dwie karty SIM.

Całość cechuje się wymiarami 108x55x18,9 mm i waży 123 gramy. Za zasilanie odpowiedzialność weźmie zaś akumulator o pojemności 1450 mAh. Potwierdziło się zatem, że będzie to brat bliźniak modelu Nokia 2660 Flip.

Kiedy premiera Barbie Flip Phone?

HMD oficjalnie zapowiedziało, że Barbie Flip Phone zadebiutuje (dopiero) 28 sierpnia 2024 roku. Producent nie ujawnił, na jakich rynkach będzie dostępny ten laserowo różowy składaniec, ale wspominał o nim również polski oddział marki, więc może trafi też do Polski.