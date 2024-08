Zadebiutował tablet Huawei MatePad Air 2024 z fajnym ekranem i dużym akumulatorem

To już trzeci model z tej nowej serii chińskiego producenta. Najnowszy tablet Huawei MatePad Air 2024 jest jeszcze smuklejszy od swojego bezpośredniego poprzednika, ale jednocześnie też cięższy. Właściwie na taki dopisek bardziej zasługuje drugi z zaprezentowanych dziś tabletów marki.

Tablet Huawei MatePad Air 2024 – specyfikacja

Najnowszy model ma wymiary 270x183x5,9 mm i waży 555 gramów. Pierwszy MatePad Air 2023 natomiast 261,89×178,17×6,4 mm i 508 gramów. Bezpośredni następca jest zatem tylko smuklejszy, podczas gdy pozostałe wymiary i waga wzrosły względem poprzednika.

Tutaj warto przypomnieć też parametry Huawei MatePad Pro 12.2, który również został dziś zaprezentowany – on ma wymiary 271,25×182,53×5,5 mm i waży 508 gramów. Patrząc z tej perspektywy, to on bardziej zasługuje na dopisek „Air” niż MatePad Air 2024, ponieważ jest smuklejszy i lżejszy.

Mimo to tablet Huawei MatePad Air 2024 może zainteresować klientów, szczególnie tych, dla których ważne są parametry wyświetlacza i pojemność akumulatora. Ta ostatnia wynosi 10100 mAh (podobnie jak w MatePad Pro 12.2) i producent zapewnił tu wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 66 W.

źródło: producent

Ekran (IPS) natomiast cechuje się przekątną 12 cali i rozdzielczością 2800×1840 pikseli (280 ppi). Osiąga on jasność globalną do 1000 nitów, odświeża obraz z częstotliwością od 30 do 144 Hz oraz zapewnia wsparcie dla DCI-P3 i HDR Vivid. Ponadto w wybranych wersjach producent zastosował technologię, która eliminuje refleksy świetlne i jednocześnie ma zapewnić wrażenie pisania po papierze podczas korzystania z rysika.

Wyświetlacz można bowiem obsługiwać też stylusem Huawei M-Pencil 3. generacji, który wykrywa ponad 10000 poziomów nacisku (sprzedawany jest on osobno).

Nie wiadomo, jaki procesor otrzymał ten model, ale producent podaje, że w zależności od konfiguracji użytkownicy dostaną do dyspozycji 8 lub 12 GB RAM i 256 albo 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ponadto urządzenie oferuje aparat 8 Mpix (f/2.2) na przodzie, dwa aparaty na tyle (13 Mpix z f/1.8 + 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym), USB-C (USB 3.1 Gen 1 ze wsparciem dla USB OTG), dwa mikrofony i sześć głośników. Całość działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.2.

Tablet Huawei MatePad Air 2024 – cena

Nowy MatePad Air 2024 trafił już do sprzedaży w Chinach, gdzie jest dostępny w czterech kolorach (ciemnoszarym, białym, różowym i zielonym) oraz czterech konfiguracjach:

Wi-Fi 8/256 GB za 2999 juanów (równowartość około 1660 złotych),

Wi-Fi 12/256 GB za 3299 juanów (około 1825 złotych),

Wi-Fi 12/256 GB z antyrefleksyjnym ekranem za 3599 juanów (około 1990 złotych),

Wi-Fi 12/512 GB z antyrefleksyjnym wyświetlaczem za 3999 juanów (około 2210 złotych).

Na tę chwilę nie wiemy, czy tablet Huawei MatePad Air 2024 trafi do sprzedaży także w innych krajach.