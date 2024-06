Smartfony Huawei wkrótce z HarmonyOS Next. Znamy terminy

Odcięcie od Usług Mobilnych Google (GMS) zdefiniowało kierunek, w którym chiński producent podąża już od pięciu lat. Dziś Huawei HarmonyOS Next został oficjalnie zaanonsowany. Podano również harmonogram aktualizacji smartfonów marki.

Nowy system Huawei HarmonyOS Next

Chińczycy zapowiadali całkowicie nowy system operacyjny już od wielu miesięcy, ale oficjalnie został zaprezentowany dopiero dziś, podczas rozpoczynającej się dzisiaj konferencji dla deweloperów. Od HarmonyOS, dostępnego w Polsce na tabletach i wearables marki, odróżnia go brak jądra Linuksa i kodu Android Open Source Project (AOSP). Oznacza to, że nie obsłuży on aplikacji napisanych na Androida – deweloperzy muszą stworzyć całkowicie nowe wersje swoich programów.

Chińczycy odjęli im jednak trochę pracy, ponieważ deklarują, że system jest w stanie dopasować aplikację do rodzaju urządzenia, więc nie trzeba tworzyć kilka wersji jednego programu. To bardzo istotne, bowiem oprogramowanie trafi na pokłady różnych sprzętów, nie tylko smartfonów.

Z przeprowadzonych przez producenta testów wynika, że w pełni niezależna architektura pozwoliła zwiększyć wydajność urządzenia o 30% oraz zmniejszyć zużycie energii o 20%. Oprogramowanie zawiera też funkcję „Kontynuacji aplikacji” – można na przykład rozpocząć rozmowę wideo na smartfonie i przenieść ją na tablet.

W HarmonyOS Next naturalnie zaimplementowano również sztuczną inteligencję – tu pod nazwą Harmony Intelligence. Zapewni ona funkcje podobne jak Galaxy AI czy Apple Intelligence, chociażby przekształcanie szkiców w grafikę, ale też „naprawę dźwięku”, przeznaczoną dla osób, które mają zaburzenia mowy.

źródło: Weibo

Producent nie potraktował po macoszemu również kwestii bezpieczeństwa. System jest w stanie zablokować uruchomienie kodu i instalację aplikacji, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, a do tego zapewnia szyfrowanie danych end-to-end i ogranicza uprawnienia programom, bo wiele z nich prosi o zbyt duże uprawnienia.

Ponadto system oferuje funkcję szyfrowania pojedynczych plików na urządzeniu z wykorzystaniem kluczy przechowywanych wyłącznie na danym sprzęcie, co uniemożliwi ich otwarcie na innym.

Harmonogram aktualizacji do Huawei HarmonyOS Next

W pierwszej kolejności, już dziś, dostęp do wersji beta otrzymali deweloperzy, którzy mogą testować nowy system na smartfonach z serii Mate 60 oraz Mate X5 i tablecie MatePad Pro 13.2. Publiczna wersja beta zostanie udostępniona w sierpniu 2024 roku dla właścicieli ww. urządzeń oraz modeli z linii Pura 70, Pocket 2, MatePad Pro 11 2024 i… FreeBuds Pro 3.

Stabilna wersja oprogramowania zostanie wydana dla wszystkich ww. urządzeń w czwartym kwartale 2024 roku. Również do końca roku rozpoczną się beta testy na sprzętach z serii Nova 12, MatePad 11,5″ S, Watch Ultimate, Watch GT 4, FreeClip i Smart Glasses 2.

źródło: Weibo

Należy jednak pamiętać, że HarmonyOS Next zostanie wdrożony w Chinach i na pewno w najbliższej przyszłości nie będzie dostępny dla użytkowników w innych krajach. Być może się to kiedyś zmieni, choć patrząc na obecną sytuację na rynku urządzeń mobilnych, dziś wydaje się to mało prawdopodobne.