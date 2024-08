Zgadliśmy cenę nowego smartfona Oppo w Polsce. Tyle będzie kosztował

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że wkrótce w Europie zadebiutuje nowy smartfon Oppo A80 5G. Spodziewaliśmy się, że będzie on dostępny również w Polsce i nie pomyliśmy się, również co do jego ceny. Niestety ziścił się najmniej korzystny dla klientów w kraju nad Wisłą scenariusz.

Oppo A80 5G – cena w Polsce

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że model ten ma kosztować w Europie 249 euro, co jest równowartością około 1080 złotych. W optymistycznym scenariuszu zakładaliśmy, że w Polsce cena może wynosić 999 złotych, w realistycznym 1099 złotych, a w pesymistycznym 1199 złotych.

Okazuje się, że się nie pomyliliśmy, ponieważ smartfon Oppo A80 5G pojawił się w cennikach Orange, które podało, że niepromocyjna cena wynosi 1189 złotych. Można zatem spodziewać się, że tyle będzie wynosić też regularna w sklepach z elektroniką.

Ponadto operator ujawnił ceny w abonamentach:

1010,76 złotych z Planem S,

1008 złotych w Orange Love Mini,

960 złotych z Planem M i w Orange Love Standard,

888 złotych z Planem L i w Orange Love Extra.

Co zaoferuje smartfon Oppo A80 5G? Specyfikacja

Mimo że smartfon Oppo A80 5G będzie należał do innej rodziny, to jego design wiele zaczerpnie z wyglądu wyżej pozycjonowanych modeli Reno 12 5G i Reno 12 Pro 5G. Na tyle znajdą się jednak tylko dwa aparaty – główny o rozdzielczości 50 Mpix i dodatkowy z matrycą 2 Mpix. Na przód trafi zaś 8 Mpix sensor, umieszczony w okrągłym otworze w górnej części wyświetlacza.

źródło: 91mobiles

Ekran natomiast będzie cechował się przekątną 6,67 cala i rozdzielczością jedynie HD+, ale jednocześnie osiągnie też jasność do 1000 nitów i odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz. Sercem urządzenia zostanie z kolei procesor MediaTek Dimensity 6300, któremu do pary producent dorzuci 8 GB RAM LPDDR4X.

Pamięć wbudowana (typu UFS 2.2) będzie miała z kolei pojemność 256 GB. Oprócz tego we wnętrzu ulokuje się akumulator o pojemności 5100 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W, aczkolwiek nie spodziewajcie się ładowarki w zestawie sprzedażowym. Cała konstrukcja ma być pyło- i wodoodporna zgodnie z kryteriami standardu IP54.

Ponadto urządzenie odda do Waszej dyspozycji czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), dwa sloty na karty SIM, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, zaimplementowane w systemie operacyjnym Android 14 z interfejsem ColorOS 14.0.1.

Data oficjalnej premiery w Europie i Polsce nie jest jeszcze znana, ale rynkowy debiut to najpewniej kwestia najbliższych tygodni.