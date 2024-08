Nowy tablet Huawei MatePad Pro 12.2 to sprzęt, który chce się mieć

Zakochać się od pierwszego wejrzenia można nie tylko w drugiej osobie, ale też sprzęcie elektronicznym. Nowy tablet Huawei MatePad Pro 12.2 to zdecydowanie urządzenie, które może przyprawić o szybsze bicie serca. A od tego już tylko krok, żeby go kupić.

Tablet Huawei MatePad Pro 12.2 – specyfikacja

Urządzenie wyposażono w 12,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2800×1840 pikseli (274 ppi) i proporcjach 3:2, który pokrywa aż 92% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio) i odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz. Do tego jeszcze cechuje się współczynnikiem kontrastu 2000000:1, osiąga jasność do 2000 nitów, a także zapewnia wsparcie dla 1,07 mld kolorów, palety DCI-P3 i dokładność kolorów ΔE < 1.

Co ważne: nie każdy tablet Huawei MatePad Pro 12.2 ma taki sam ekran, ponieważ producent przygotował dwie wersje. Jedna ma „standardowy” wyświetlacz, natomiast w drugiej zastosowano technologię, która eliminuje odblaski światła. Nie jest to jednak matowy ekran, jak chociażby w MatePad 11.5 S PapperMatte Edition.

Huawei MatePad Pro 12.2 (źródło: producent)

Wyświetlacz można również obsługiwać rysikiem Huawei M-Pencil 3. generacji, który wykrywa ponad 10 tysięcy poziomów nacisku. Nie jest on jednak standardowym elementem zestawu sprzedażowego – czasami trzeba go dokupić osobno, podobno jak klawiaturę.

Tablet Huawei MatePad Pro 12.2 ma też tylko 5,5 mm grubości (pozostałe wymiary to 182,53 i 271,25 mm) oraz waży 508 gramów, a mimo to producent zdołał umieścić w nim akumulator o pojemności 10100 mAh, który można naładować do pełna w 55 minut. Wewnątrz zmieściły się także 4 głośniki i 4 mikrofony.

Tablet Huawei MatePad Pro 12.2 oferuje również od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej (w zależności od konfiguracji), podwójny aparat na tyle (13 Mpix z f/18 + 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym), czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, port USB-C (USB 3.1 Gen 1) ze wsparciem dla USB OTG i obsługę łączności satelitarnej. Całość działa pod kontrolą HarmonyOS 4.2.

Huawei MatePad Pro 12.2 (źródło: producent)

Tablet Huawei MatePad Pro 12.2 – cena

Urządzenie zadebiutowało i trafiło dziś do sprzedaży w Chinach, gdzie jest dostępne w aż sześciu konfiguracjach:

Wi-Fi 12/256 GB za 4299 juanów (równowartość około 2375 złotych)

Wi-Fi 12/256 GB z antyrefleksyjnym ekranem za 4899 juanów (około 2710 złotych),

Wi-Fi 12/512 GB za 4799 juanów (około 2650 złotych),

Wi-Fi 12/512 GB z antyrefleksyjnym ekranem za 5399 juanów (około 2980 złotych),

Wi-Fi 12/512 GB z rysikiem i klawiaturą w zestawie za 6999 juanów (około 3870 złotych),

Wi-Fi 16 GB/1 TB z antyrefleksyjnym ekranem za 6699 juanów (około 3700 złotych),

Wi-Fi 16 GB/1 TB z rysikiem i klawiaturą w zestawie za 8299 juanów (około 4590 złotych) – wersja kolekcjonerska Liujin.

Można się spodziewać, że tablet Huawei MatePad Pro 12.2 trafi wkrótce do sprzedaży również na innych rynkach.