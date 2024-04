Magiczne funkcje smartfonów HONOR. Jak MagicOS 8.0 może ułatwić nam życie?

Artykuł sponsorowany

Podczas testów najnowszego flagowego smartfona marki, czyli HONOR Magic6 Pro, miałem okazję korzystać z MagicOS 8.0, czyli obecnie najświeższej wersji tego interfejsu. Nakładka ta zawiera w sobie sporą ilość przydatnych funkcji, ale zdecydowanie najciekawszymi są te związane ze sztuczną inteligencją. Przyjrzyjmy im się dokładniej.

Zanim jednak do sedna, mała dygresja. Marka HONOR, po krótkiej nieobecności, na nowo rozgościła się na naszym rynku i chce skutecznie zdobyć serca polskich klientów – i mnie osobiście powrót firmy do Polski bardzo cieszy. W Polsce debiutują nowe smartfony, a skoro tak, warto wiedzieć, że to nie tylko świetny hardware, ale też ciekawe rozwiązania zaszyte w oprogramowaniu. Dziś skupimy się właśnie na nich.

Magiczny Portal w akcji, czyli przytrzymaj, przeciągnij i upuść

Nie da się ukryć, że AI coraz mocniej wkracza do naszego życia, a dla niektórych z pewnością staje się jego nieodłącznym elementem, co szczególnie mocno widać w ostatnich miesiącach. Sztuczna inteligencja jest w stanie ułatwić nam wiele czynności, od tych mniejszych, po największe. Nie szukając daleko, niektórym z nas ciężko już wyobrazić sobie standardowe wyszukiwanie informacji na stronach, zamiast znacznie wygodniejszego użycia chatbota z AI.

Kilka tygodni temu pisałem już o planach marki HONOR na wdrażanie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji i jej głównych celach z nią związanych. Tym razem omówimy jednak to, co już zostało wprowadzone przez producenta za sprawą aktualizacji do najnowszej wersji systemu MagicOS 8.0, bazującego na Androidzie 14.

Na początku warto zaznaczyć, że w zasadzie cały MagicOS 8.0 opiera się na sztucznej inteligencji. Całość bazuje na IUI, czyli interfejsie, który – poza samym AI – wykorzystuje także algorytmy rozpoznawania intencji użytkownika. W efekcie ma to znacznie ułatwiać, a co za tym idzie też uprzyjemniać używanie urządzenia przy niemal każdej, nawet najprostszej czynności.

Magic Portal czy, jak kto woli, Magiczny Portal – to w moim odczuciu zdecydowanie najciekawsza funkcja. Jej działanie opiera się w zasadzie na zaledwie trzech prostych czynnościach – przytrzymaniu elementu, przeciągnięciu go i upuszczeniu we właściwym miejscu. Brzmi bajecznie prosto i tak samo prosto działa.

HONOR zapewnia, że Magic Portal jest obecnie obsługiwany przez przeszło 100 najpopularniejszych aplikacji, co już i tak jest sporą liczbą, a z pewnością będzie ona jeszcze sukcesywnie rosnąć. No dobrze, ale jak to właściwie działa i w jakich sytuacjach może się przydać? W bardzo wielu, serio!

HONOR Magic6 Pro (fot. materiały producenta)

#zgaduje nasze intencje

Załóżmy taką sytuację: znajomy wysyła nam adres, w którym mamy się z nim spotkać. Z racji tego, że nie wiemy dokładnie gdzie to miejsce się znajduje, najpewniej będziemy chcieli wklepać go do nawigacji. W normalnym scenariuszu, musimy wówczas skopiować ten adres, wyjść z apki komunikatora, przejść do aplikacji map, wkleić adres i dopiero wtedy możemy rozpocząć nawigowanie.

Tymczasem, przy użyciu Magic Portalu, proces ten skraca się do trzech, znacznie prostszych czynności. Za jego pomocą wystarczy jedynie przytrzymać palec na adresie i przeciągnąć go do lewej bądź prawej krawędzi. System sam rozpozna, że element, który chcemy właśnie przenieść, to adres i jako jedną z aplikacji zasugeruje nam Google Maps – to właśnie element działania interfejsu opartego na intencjach.

Jedyne, co musimy wtedy zrobić, to przeciągnąć go do ikony aplikacji i upuścić. Wówczas nie dość, że aplikacja od razu otworzy się w formie małego okna, to jeszcze automatycznie rozpocznie nawigowanie nas do wklejonego przez nas punktu. Proste, prawda? A jakże efektywne.

Pozostając w tej materii – wyobraźmy sobie, że nasza ukochana partnerka wysyła nam wiadomość z propozycją romantycznej kolacji w restauracji. W takiej sytuacji, chcąc znaleźć idealną restaurację pewnie po prostu weszlibyśmy w wyszukiwarkę i zaczęli przeglądać propozycje, jakie nam wyskoczyły. Jednak z Magicznym Portalem jest to znacznie łatwiejsze.

Dzięki rozwiązaniom opartym o AI i odgadywanie intencji użytkownika, wystarczy, że przeciągniemy samą treść wiadomości od partnerki poprzez Magic Portal bezpośrednio do Google Maps, a one same zaproponują nam najlepsze restauracje w okolicy i od razu wskażą drogę do tej konkretnej. Proste, a wprost genialne.

#usprawnia nasze życie społeczne

Idąc dalej, Magiczny Portal ułatwia nam też szybkie wklejanie tekstu i grafik do, na przykład, notatnika albo poczty e-mail. W przypadku tekstu możemy zaznaczyć jego konkretny fragment bądź całość. Tu także wystarczy wykonać gest przeciągnięcia i upuszczenia, by wybrane przez nas zdjęcie lub tekst błyskawicznie wylądowało w naszej notatce albo mailu. Możemy w ten sposób udostępnić też treści np. w formie postu na Facebooku.

HONOR Magic V2 (fot. materiały producenta)

#przyspiesza nasze zakupy

Magiczny Portal okazuje się też być pomocnym do wyszukiwania obrazem. Spodobał nam się jakiś element ze zdjęcia i chcemy go znaleźć w sieci? Nic prostszego. Analogicznie jak w każdym innym scenariuszu, wystarczy przytrzymać grafikę, przeciągnąć ją do Magic Portalu i wrzucić w wyszukiwanie obrazem Google.

Co istotne, HONOR wymyślił także sprytny sposób, co zrobić w sytuacji, gdy jakaś aplikacja nie pozwala na skopiowanie zdjęcia poprzez przesunięcie. Wówczas możemy zrobić zrzut ekranu i to jego użyć np. do wyszukiwania obrazem.

Wszystko to sprawia, że Magic Portal pozwala na znaczące uproszczenie wykonywania wielu czynności wyszukiwania i nie tylko, a co za tym też idzie ich przyspieszenie.

HONOR MagicOS 8.0 to nie tylko AI

MagicOS 8.0 to jednak nie tylko funkcje związane z Magicznym Portalem – to także szereg innych, przydatnych rozwiązań, powstałych z myślą o użytkownikach.

Marka HONOR mocno stawia na budowę ekosystemu swoich urządzeń i ich maksymalną integrację ze sobą. Do tej właśnie integracji służy funkcja Magic Ring. Za jej pomocą możemy szybko transferować pliki, elementy ze schowka czy strony internetowe między np. smartfonem i tabletem. Połączenie między urządzeniami ma być teraz jeszcze szybsze i stabilniejsze.

Wraz z MagicOS 8.0, HONOR wprowadził też Magiczną Kapsułkę, wyświetlającą się na górze ekranu, w miejscu otworu z aparatem. Pozwala ona na szybką interakcję z niektórymi aplikacjami, jak chociażby sterowanie odtwarzaniem muzyki, pozostałą trasę do punktu docelowego w nawigacji, albo zakończyć połączenie.

7.5 Ocena 8.7 Ocena

Nie da się jednak ukryć, że oprócz samych funkcji dostępnych w systemie, ważne jest też jego bezpieczeństwo i prywatność. Tą materią HONOR także się zajął. MagicOS 8.0 wprowadza do smartfonów Parallel Spaces, która pełni funkcję prywatnej przestrzeni, umożliwiającej nam bezpieczne przechowanie plików oraz aplikacji z dodatkową ochroną. I nawet tutaj także przydaje się Magic Portal, bowiem umożliwia on szybkie przenoszenie danych właśnie do bezpiecznej przestrzeni Parallel Spaces.

System MagicOS 8.0, bazujący na Androidzie 14, jest już preinstalowany na najnowszym HONOR Magic6 Pro. Na pozostałych modelach marki aktualizacja będzie sukcesywnie pojawiać się w najbliższych miesiącach – o dokładnym harmonogramie informowaliśmy już Was w osobnym tekście.

Wszystkie omówione tu Magiczne funkcje oferuje najnowszy flagowiec marki HONOR Magic6 Pro – jego recenzję mogliście już przeczytać na łamach Tabletowo. Poza wspomnianymi funkcjami, zaimplementowano w nim także szereg rozwiązań związanych z mobilną fotografią, jak chociażby funkcję przechwytywania obrazu opartą właśnie o AI. Dzięki niej, jesteśmy w stanie ustrzelić idealny kadr, niezależnie od tego, jak dynamiczną akcję właśnie fotografujemy.

Magic6 Pro Magic V2 (fot. materiały producenta)

Jeśli zaś jesteście – tak, jak ja – fanami składaków, ciekawą propozycją dla Was może być HONOR Magic V2. Jego niewątpliwie unikatową cechą na tle konkurencji jest smukła obudowa, która czyni go najcieńszym składanym smartfonem na rynku. Dzięki temu, w konstrukcji, która smukłością niemal nie odstaje od klasycznych smartfonów, zyskujemy urządzenie z dwoma ekranami, w tym jednym ogromnym, o przekątnej niemal 8 cali.

Tu warto przypomnieć, że do 28 kwietnia trwa promocja, w ramach której kupując jeden z tych dwóch smartfonów Magic6 Pro lub Magic V2, w prezencie otrzymujemy tablet HONOR.

A Wam, która z funkcji nowego MagicOS 8.0 podoba się najbardziej?

