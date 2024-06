Nowy smartfon Honora, a jakby stary. Mam dziwne wrażenie

Bez żadnej zapowiedzi do oferty chińskiej marki dołączył nowy smartfon – Honor X6b. I w sumie trudno się dziwić, że producent go nie zapowiadał, bo nie jest to model, który ma sprawić, że nazwa producenta będzie na ustach wszystkich (jak w przypadku Magic V Flip).

Nowy smartfon Honor X6b wygląda znajomo

Premiera tego smartfona jest ogromnym zaskoczeniem, ponieważ na rynku (w tym polskim) zdążyły się już pojawić Honor X7b i Honor X8b. Nowy model nawiązuje designem do wspomnianego już X8b, a także X6a. Gdy go jednak zobaczyłem, od razu pomyślałem o… Huawei P40 Lite, o którym pewnie mało kto już pamięta, bo miał premierę na początku 2020 roku.

fot. Tomasz Szwast | Tabletowo.pl

Urządzenie może też kojarzyć się z… iPhonem, gdyż producent zastosował w nim rozwiązanie o nazwie Magic Capsule. Kapsułka z informacjami na przykład o długości nagrania lub godzinie alarmu wyświetla się wokół aparatu, umieszczonego w wycięciu w kształcie litery „V”. Sam aparat ma rozdzielczość 5 Mpix i przysłonę f/2.2.

źródło: producent

Wyświetlacz ma natomiast przekątną 6,56 cala i rozdzielczość HD+ 1612×720 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także jasność do 780 nitów. Co ciekawe, producent wspomina też o Always On Display, mimo że w tym modelu zastosowano ekran TFT LCD. Funkcja AOD ma zostać dodana w przyszłej aktualizacji OTA (a przynajmniej taką informację można znaleźć na stronie marki).

Po drugiej stronie, na tyle urządzenia, znalazły się z kolei dwa aparaty – główny z matrycą 50 Mpix i przysłoną f/1.8 oraz dodatkowy 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości. Na krawędziach umieszczono zaś 3,5 mm złącze słuchawkowe, port USB-C, czytnik linii papilarnych i szufladę na dwie karty SIM.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G85 z 2020 roku. Jeśli chodzi o pamięć, będą dostępne trzy konfiguracje: 4/128 GB, 6/128 GB i 6/256 GB. Całość, pracującą fabrycznie na Androidzie 14 z nakładką MagicOS 8.0, zasili akumulator o pojemności 5200 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 35 W.

Honor X6b ma wymiary 163,59×75,33×8,39 mm i waży 192 gramy. Producent deklaruje również wysoką odporność na uszkodzenia – model ten otrzymał pięciogwiazdkowy certyfikat ogólnej odporności na upadki, wydany przez szwajcarską firmę SGS.

źródło: producent

Cena, dostępność

Producent nie podał sugerowanej ceny modelu Honor X6b. Ujawnił natomiast, że będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: zielonej Forest Green, fioletowej Starry Purple, niebieskiej Ocean Cyan i czarnej Midnight Black.

źródło: producent

Urządzenie widnieje na globalnej stronie producenta, więc niewykluczone, że trafi do sprzedaży w Polsce, skoro można kupić u nas modele X6a, X7b i X8b.