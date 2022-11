Taki smartfon z taką technologią?! Niemożliwe? A jednak

Nie ma tego Samsung ze średniej półki, nie ma flagowy smartfon od Xiaomi (jedynie Xiaomi 12T Pro), tymczasem chiński producent DOGEE zapowiedział urządzenie wyposażone w tę technologię. Czy wiecie, o czym mowa?

Smartfon na ekstremalne warunki

DOOGEE V30 to przedstawiciel wyjątkowych smartfonów. Zamiast smukłej sylwetki i wrażliwych, szklanych plecków, obudowa ma za zadanie chronić urządzenie w niesprzyjających warunkach. Upadek z wysokości czy kontakt z wodą nie są straszne takim modelom jak V30. W jego przypadku firma próbowała pogodzić wytrzymałość z elegancją, więc tył obito skórą. Na boki również trafiła skóra, tym razem o fakturze drewna. Całość wygląda nie tylko mocarnie, ale też luksusowo.

Źródło: DOOGEE

W kwestii tego, co kryje się pod skórzanymi pleckami, w DOOGEE V30 postawiono na układ mobilny MediaTek Dimensity 900 oraz konfigurację 8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej. Co ciekawe, RAM korzysta z technologii LPDDR5, a miejsce na dane śmiga w standardzie UFS 3.1. Gdyby przypisać te parametry do konkretnej półki, powiedziałbym, że jest to solidna średnia półka, choć LPDDR5 i UFS 3.1 to przede wszystkim domena flagowców (aczkolwiek nie tylko – zob. OPPO Reno 9). Dodatkowo DOOGEE V30 obsłuży 5G, Wi-Fi 6 i dwuzakresowy GPS (L1 + L5).

eSIM? W takim urządzeniu?!

Tak, dobrze przeczytaliście. DOOGEE V30 wyposażono w moduł eSIM. Technologia, którą znajdziemy głównie w topowych Samsungach, Pixelach i iPhone’ach jest na wyciągnięcie ręki u producenta z niszową klientelą, a przynajmniej w odniesieniu do Polski. DOOGEE V30 może obsłużyć do 4 różnych numerów eSIM, co w połączeniu z tradycyjnym gniazdem na kartę nano SIM pozwala na przechowywanie aż 5 numerów na jednym urządzeniu.

źródło: DOOGEE

Póki co firma na oficjalnej stronie nie pochwaliła się pojemnością akumulatora ani mocą szybkiego ładowania, ale wspomina o „Super flagowej baterii”. Nawet jeżeli okazałoby się że mowa tu o 6000 mAh i 33 W, podobnie jak w modelu poprzedniej generacji, DOOGEE V20, Chińczycy i tak kupili moją uwagę technologią wspomnianą w poprzednim akapicie. Aparaty i startowa wersja systemu Android również pozostają tajemnicą.

Wszystkiego dowiemy się w dniu oficjalnej premiery, 22 grudnia 2022 roku.