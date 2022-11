Play i T-Mobile mają specjalne promocje na Black Friday 2022

Dziś Black Friday. Obkupiliście się już? Wszakże czeka na Was całe mnóstwo atrakcyjnych ofert, w tym również od Play i T-Mobile, którzy przygotowali kolejne czarnopiątkowe promocje. Sprawdź propozycje obu operatorów.

Promocje Play i UPC na Black Friday 2022

Black Week trwa u tego operatora już od zeszłego czwartku, i to aż do 30 listopada 2022 roku. Również do najbliższej środy możecie skorzystać z kolejnych promocji, przygotowanych z okazji tegorocznego Czarnego Piątku.

Jeśli szukacie dobrej oferty na internet światłowodowy, to znajdziecie ją w UPC, bo ceny zaczynają się już od 30 złotych miesięcznie (po rabatach). Do wyboru macie cztery prędkości:

do 150 Mbit/s za 30 złotych miesięcznie,

do 300 Mbit/s za 40 złotych miesięcznie,

do 600 Mbit/s za 50 złotych miesięcznie,

do 1 Gbit/s za 70 złotych miesięcznie.

Opłata aktywacyjna wynosi tylko 1 złoty, a umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jednocześnie w ramach promocji opłata abonamentowa za pierwszy miesiąc zostanie obniżona do 0 złotych.

Co więcej, wraz z internetem światłowodowym otrzymacie pakiet TV na dobry początek, w skład którego wchodzi 35 kanałów (w tym 28 HD), z czego 18 jest gwarantowanych, a także możliwość korzystania z TV internetowej UPC TV Go.

UPC oferuje na Black Friday również zestaw, w skład którego wchodzi internet światłowodowy do 300 Mbit/s z routerem WiFi oraz pakiet telewizji z nawet 176 kanałami i dekoderem Horizon z nagrywarką. Jego promocyjna cena wynosi 70 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc za 0 złotych), a opłata aktywacyjna 1 złoty. W przypadku tej oferty umowa też jest zawierana na 12 miesięcy.

Przy okazji sprawdź inne promocje Play na Black Week 2022 oraz promocje na Boże Narodzenie 2022.

Promocje T-Mobile na Black Friday 2022

Operator poinformował, że od 25 do 28 listopada 2022 roku będzie podwajał gigabajty po doładowaniu dla klientów ofert T-Mobile na kartę (w taryfie GO!) i Heyah na kartę (w taryfie „Dniówka”). Aby skorzystać z promocji, należy doładować konto w aplikacji Mój T-Mobile (dostępna w Sklepie Google, Huawei AppGallery i Apple App Store) lub Moja Heyah (dostępna w Sklepie Google, Huawei AppGallery i Apple App Store) kwotą minimum 5 złotych.

Warunki oferty promocyjnej „Black Friday” dla użytkowników T-Mobile na kartę w taryfie GO! (PDF)

Warunki oferty promocyjnej „Black Friday” dla Użytkowników Heyah (PDF)

Przy okazji warto wspomnieć, że w Heyah trwa promocja, dzięki której możecie otrzymać 500 GB w prezencie do wykorzystania do końca 2022 roku. Aby dostać dodatkową paczkę GB, należy doładować konto kwotą minimum 35 złotych w aplikacji Moja Heyah lub na stronie doladuj.heyah.pl, a następnie włączyć pakiet cykliczny za 35 lub 45 złotych miesięcznie i aktywować promocję w aplikacji Moja Heyah (w zakładce „Usługi promocyjne”).

Sprawdź również inne promocje T-Mobile na Black Week 2022 oraz promocje na Boże Narodzenie 2022.