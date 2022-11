iPhone to obiekt pożądania Polaka. Liczby mówią same za siebie

Urządzenia Apple od początku rozbudzają wyobraźnię klientów na całym świecie. iPhone’y również w Polsce cieszą się ogromną popularnością i wiele osób chce je kupić. Potwierdzają to też najnowsze dane z popularnej platformy.

Jak smartfon, to często iPhone

Do iPhone’ów przylgnęła łatka „drogich smartfonów”, mimo że przed falą ostatnich podwyżek były relatywnie przystępne cenowo. Niestety, niekorzystny – patrząc z perspektywy złotego – kurs dolara sprawił, że Apple podniosło ceny swoich urządzeń, co w połączeniu z inflacją i powszechną drożyzną sprawiło, że ponownie znalazły się one poza zasięgiem dużej części klientów.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Mimo to mieszkańcy Polski wciąż chcą kupować smartfony Apple, szukając ich w różnych miejscach, na przykład na OLX. Według najnowszych danych, udostępnionych przez największy serwis ogłoszeniowy w Polsce, iPhone był najczęściej wyszukiwaną frazą w kategorii elektronika we wrześniu 2022 roku – użytkownicy wpisali ją aż 300 tysięcy (!) razy, i to tylko w jednym miesiącu. Dla porównania, ogólne hasło telefon wyszukano 81 tysięcy razy.

Platforma podaje również, że w trzecim kwartale 2022 roku już co siódmy Polak szukał na niej sprzętów elektronicznych, a liczba użytkowników, zainteresowanych tą kategorią, zwiększyła się rok do roku o 10%. Największe zainteresowanie zakupami elektroniki przypada jednak na listopad, w końcu to właśnie w tym miesiącu wypada Black Friday oraz Cyber Monday i konsumenci szukają najlepszych ofert w internecie.

Nie przestają tego robić też w grudniu, szukając prezentów na Mikołajki oraz święta Bożego Narodzenia, po których rozpoczyna się sezon poświątecznych wyprzedaży – to też okazja do upolowania ciekawej promocji na upatrzony sprzęt elektroniczny.

Czego Polacy szukają najczęściej na OLX?

Na tej platformie można znaleźć mnóstwo przeróżnych ogłoszeń, ale jeśli chodzi o elektronikę, to oprócz iPhone’ów, użytkownicy szukali najczęściej również lodówek (138 tysięcy wyszukiwań), telewizorów (123 tysiące), pralek (89 tysięcy), laptopów (75 tysięcy), monitorów (54 tysiące) i mikrofalówek (51 tysięcy).

Aktualnie na największej platformie z ogłoszeniami w Polsce dostępnych jest ponad 22 mln ogłoszeń, w tym ponad 1 mln w kategorii Elektronika, z czego ofert na iPhone’y jest ~20,5 tys. Jeśli zaś wpiszemy w główną wyszukiwarkę nazwę smartfona Apple, pokaże się ponad 49 tys. ofert, jednak nie wszystkie to oferty sprzedaży urządzenia.