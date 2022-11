Kiedy 5G na dobre wejdzie pod strzechy?

Można powiedzieć, że polska sieć 5G jest jeszcze w powijakach. Owszem, jest dostępna już od ponad dwóch lat, ale wciąż nie rozwinęła skrzydeł – a właśnie na to wszyscy czekają, bowiem zapewni to nową jakość. Kiedy jednak sieć piątej generacji (w końcu) trafi pod strzechy?

Sieć komórkowa nieustannie się rozwija

Rozwój technologii jest nieunikniony – tyczy się to także sieci komórkowych. Zaczęło się od analogowej telefonii komórkowej NMT, później pewną rewolucją było wprowadzenie sieci GSM – bo umożliwiała ona przesyłanie wiadomości tekstowych i transmisji danych, na potrzeby raczkującego jeszcze wtedy internetu.

Każda kolejna generacja sieci przynosiła większe lub mniejsze zmiany. Pewnie częściej można było mówić o ewolucji aniżeli rewolucji. 4G wprowadziło wyższe prędkości internetu, a późniejsza agregacja pasm (tzw. LTE Advanced) pozwoliła je jeszcze bardziej zwiększyć. Sieć 5. generacji w teorii ma być realną rewolucją, zarówno pod względem przepustowości, jak i możliwości, takich jak chociażby Internet Rzeczy czy inteligentne miasta.

Test prędkości 5G w Plusie, fot. Katarzyna Pura

Żadne zmiany nie zachodzą od razu, zwykle potrzebują czasu – tak samo jest z wdrażaniem i popularyzowaniem standardu sieci 5G. Oczywiście wpływ na to ma coraz więcej dostępnych, także tańszych smartfonów z takimi modemami. W Polsce nadal nie ogłoszono aukcji na częstotliwości dedykowanych tej sieci, a 5G wdrażanie stopniowo przez operatorów jest jej namiastką, bazującą na pasmach już wcześniej wykorzystywanych na potrzeby m.in. LTE.

Kiedy 5G stanie się standardem?

Według analityków Abi Research, do końca 2022 roku w całej Europie będziemy mieli ponad 83 mln użytkowników 5G. Żeby zrozumieć dysproporcję dodam, że abonentów 4G LTE będzie wówczas 670 mln. Kiedy ma szansę się to zmienić? Według Abi Research, może mieć to miejsce dopiero (albo już) w 2026 roku. Wówczas liczba abonentów sieci 5. generacji w Europie przerośnie liczbę użytkowników 4G – spodziewane jest 502 mln użytkowników 5G.

źródło: Abi Research

Obecnie w Europie przodują pod tym względem Niemcy, którzy mają prawie 23 mln abonentów 5G, a tuż za nimi jest Wielka Brytania. Co ciekawe, według przewidywań, Rosja do 2026 roku wyprzedzi pod tym względem Niemców. Ciekawym aspektem są też prognozowane ilości transmisji danych poprzez sieć 5. generacji. Obecnie jest to 27,1 eksabajtów. Do 2027 roku może być to już nawet 312 eksabajtów.

Jak zatem widzimy, na upowszechnienie 5G przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Pewnym krokiem w tym kierunku jest też stopniowe wyłączanie sieci 3G, którego nie da się uniknąć, chcąc zwalniać częstotliwości na potrzeby nowych generacji sieci.