Doskonała promocja na świetny tablet Samsunga z rysikiem!

Akcja partnerska

Jeśli zastanawialiście się nad kupnem tabletu, sieć sklepów Media Expert przygotowała promocję na jeden z modeli o najlepszym stosunku cena/jakość spośród dostępnych na rynku – na Samsunga Galaxy Tab S6 Lite 2022. Co go wyróżnia? Ile można zaoszczędzić? Czy warto go kupić w niższej cenie? Postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Kiedy mowa o urządzeniach elektronicznych, Samsung jest jednym z pierwszych skojarzeń, jakie przychodzą nam do głowy. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego – południowokoreański producent przygotowuje sprzęty wszelkiego rodzaju, pochodzące z niemal każdej gałęzi rynku. Jeśli istnieje coś, co wykorzystuje prąd do działania, to na 99,9% Samsung ma przynajmniej jedno urządzenie tego typu w swoim bogatym portfolio.

Nie inaczej jest z tabletami, choć tutaj wybór nie ogranicza się do jednego produktu. Rodzina Galaxy, kojarzona głównie ze smartfonami, ma bowiem również swoich tabletowych przedstawicieli. Jednym z nich jest Samsung Galaxy Tab S6 Lite, którego recenzję opublikowaliśmy jakiś czas temu. Przy czym dziś mowa będzie o najnowszej edycji tego modelu, pochodzącej z 2022 roku.

Do czego potrzebny mi tablet?

To jest pytanie kluczowe, kiedy myślimy o zakupie urządzenia tego typu. Do czego będę go wykorzystywać? Jeśli potrzebujemy urządzenia do pracy czy na uczelnię, trudno o lepszy wybór. W zadaniach biurowych sprawdzi się doskonale, a i w prostsze gierki mobilne pozwoli zagrać bez zadyszki (nieco większy respekt może czuć w kierunku bardziej wymagających tytułów).

Czego więc wymagamy od tego typu sprzętu? Głównie trzech rzeczy: stabilnego działania, możliwości robienia odręcznych notatek oraz wytrzymałej baterii. Można również oczekiwać dużego wyświetlacza oraz możliwości rozszerzenia wbudowanej pamięci, aby wszystkie potrzebne nam pliki były zawsze dostępne. Miło by było także, gdyby nie był zbyt ciężki…

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 (źródło: Samsung)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite jako urządzenie do pracy i nauki

Samsung Galaxy Tab S6 Lite spełnia w zasadzie wszystkie, zarówno podstawowe, jak i dodatkowe, wymagania. Najnowsza wersja systemu Android z nakładką OneUI w wersji 4.1 sprawia, że tablet nie tylko działa stabilnie, ale i oferuje funkcje niedostępne nigdzie indziej. Kwestia odręcznych notatek również została rozwiązana, bowiem tablet sprzedawany jest w zestawie z rysikiem S Pen, za który nie trzeba dopłacać osobno.

Bateria również nie zawodzi – Galaxy Tab S6 Lite został wyposażony w akumulator 7040 mAh, który gwarantuje cały dzień pracy. Przy mało intensywnym użytkowaniu, potrafi wystarczyć nawet na tydzień. Jeśli chodzi o kwestie dodatkowe, jakimi były duży wyświetlacz oraz możliwość rozszerzenia pamięci – tablet oferuje obie te rzeczy.

Samsung w swoim Galaxy Tab S6 Lite zdecydował się na implementację 10,4-calowego wyświetlacza, a użytkownik może łatwo rozszerzyć podstawową konfigurację 64 GB pamięci za pomocą karty microSD. Jak się sprawa ma z wagą urządzenia? Zadziwiająco dobrze – tablet waży ledwie 467 gramów, co sprawia, że jego waga nie będzie dla nas zbyt uciążliwa.

Czy zatem warto?

Wspomniana przeze mnie wcześniej recenzowana przez nas wersja tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite pochodzi z 2020 roku. Media Expert natomiast przygotował promocję, dzięki której możecie zaoszczędzić nawet 350 złotych, kupując ten tablet w tegorocznym wydaniu – z dopiskiem 2022 w nazwie.

Producent poprawił część rzeczy w Galaxy Tab S6 Lite 2022 względem wersji sprzed dwóch lat (choćby implementacja wydajniejszego procesora), nie zmieniając jednak ceny (wciąż 1649 złotych za wersję z Wi-Fi oraz 1899 złotych za wersję Wi-Fi + LTE). Aktualnie możecie go jednak kupić sporo taniej!

W ramach Black Week w Media Expert, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 kosztuje 1299 złotych w przypadkiu wersji z WiFi oraz 1599 złotych z LTE. To naprawdę fajny moment, by rozważyć kupno jednego z wariantów tego modelu.

Ba, powiem nawet więcej. Jeśli zastanawialiście się nad tym tabletem (albo nad tabletem do pracy/nauki w ogóle), to właśnie nadszedł czas, aby go kupić. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 jest bowiem świetnie wycenionym urządzeniem, które ma wiele do zaoferowania potencjalnemu użytkownikowi.

Promocja trwa do 4.12.2022.

Materiał powstał przy współpracy z Media Expert