Nadchodzi kolejny smartfon z aparatem 200 Mpix. Jest szansa, że go kupisz

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego smartfona z aparatem o imponującej liczbie megapikseli – Infinix Zero Ultra 5G również zostanie bowiem wyposażony w 200 Mpix aparat. To jednak nie wszystko, co zaoferuje nadchodzący flagowiec. Do tego istnieje szansa, że to urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce.

Smartfon jakich mało

Niewiele jest na rynku urządzeń, które oferują 200 Mpix aparat. Sensor o takiej rozdzielczości znalazł się już w Motoroli edge 30 ultra, a lada chwila trafi też do Xiaomi 12T Pro. Aparat główny nowego flagowca marki Infinix jest jedną z jego najmocniejszych stron, ale nie jedyną.

Skoro o aparatach mowa, to zacznijmy o tego, co przedpremierowe doniesienia mówią na temat całego modułu z aparatami w tym smartfonie. Obok głównego 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, flagowiec zostanie również wyposażony w 8 Mpix teleobiektyw oraz jeszcze jeden sensor 8 Mpix, prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym. Na przodzie urządzenia znajdzie się zaś 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Pod maską umieszczony zostanie natomiast procesor MediaTek Dimensity 920 z modemem 5G. Układ wesprze 8 GB RAM z możliwością zwiększenia ilości pamięci operacyjnej o dodatkowe 3 GB kosztem pamięci flash – a tej będzie 256 GB. Urządzenie ma działać na systemie Android 12 z nakładką XOS 12.

źródło: Newzonly

Zdjęcia potwierdzające wygląd oraz specyfikację urządzenia ujawnił portalowi newzonly Paras Guglani. Widać, że design nadchodzącej nowości jest bardzo podobny do tego, znanego z Motoroli edge 30 ultra. Smartfon ma zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7-cala z wąskimi ramkami na górze i na dole oraz wyśrodkowany otwór na aparat do selfie i rozmów wideo.

Akumulator w modelu Zero Ultra 5G ma mieć pojemność 5000 mAh i obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe o mocy aż 180 W. Dzięki temu użytkownicy naładują go zapewne w ciągu kilku-kilkunastu minut.

Czy nowy, flagowy smartfon marki Infinix z aparatem o rozdzielczości 200 Mpix będzie dostępny w Polsce?

Urządzenie zadebiutuje już w przyszłym tygodniu – 5 października 2022 roku. Co ważne – ma być to premiera globalna, a nie tylko na jednym rynku. Smartfon trafi do sprzedaży w w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Nie jest jeszcze wiadomo, ile będzie kosztować Infinix Zero Ultra 5G, ale patrząc na jego specyfikację, można spodziewać się, że ulokuje się on na półce cenowej pod nazwą „sub-flagowce”.

źródło: Newzonly

Czy zobaczymy ten model na półkach w Polsce? Jest taka szansa, ponieważ Infinix oficjalnie wkroczył do Polski, a niedawno zaprezentował nowe smartfony w kraju nad Wisłą – modele NOTE 12 Pro i NOTE 12 Pro 5G. Dziś poznamy informacje na temat ich cen i dostępności w sklepach.