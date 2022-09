Kuszący smartfon ZTE. Trudno o lepszą specyfikację w tej cenie

Kojarzycie markę ZTE? Podpowiem Wam, że to jeden z nielicznych producentów, którzy w niektórych ze swoich urządzeń zdecydowali się na umieszczenie aparatu za/pod ekranem. Takie rozwiązanie pojawiło się również w nowym smartfonie ZTE Axon 30S. Muszę przyznać, że to nie jedyny plus tego modelu. Dodatkowo jego cena jest zaskakująco niska.

Reklama

Rozwiązanie lepsze niż Dynamic Island?

Producent zdecydował się na schowanie aparatu do selfie za/pod ekranem. To nadal bardzo innowacyjne rozwiązanie. Najbardziej podoba mi się w nim to, że użytkownicy nie tracą nawet milimetra powierzchni wyświetlacza w smartfonie. Można zaryzykować stwierdzenie, że z tego względu to rozwiązanie lepsze niż Dynamic Island autorstwa Apple.

Ponadto to sprawia również, że ZTE Axon 30S wygląda naprawdę efektownie. W końcu nieczęsto widzimy smartfon bez notcha czy otworu na przedni aparat. Już sam wygląd może skutecznie przyciągnąć uwagę klientów.

ZTE Axon 30S (źródło: ZTE)

Smartfon został wyposażony w 6,92-calowy (to więcej niż mówiły przedpremierowe doniesienia) wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli. Ekran ma dość nietypowe proporcje, które wynoszą 20,5:9, a częstotliwość jego odświeżania to 120 Hz. Z kolei dotyk będzie śledzony z prędkością 320 Hz. To jednak nie wszystko, co zapewnia wyświetlacz, bo ponadto też 10-bitową głębię kolorów, 400 ppi, gamę kolorów DCI-P3 oraz certyfikat ochrony przed światłem niebieskim TUV.

Za/pod ekranem producent umieścił 16 Mpix aparat do selfie. Podobnie ukrył również czytnik linii papilarnych. Z kolei na tylnym panelu urządzenia znalazł się 64 Mpix aparat główny, wspierany przez algorytmy AI, które mają poprawić jakość wykonywanych zdjęć. Dzięki głównemu obiektywowi będzie można nagrać wideo w jakość 4K w 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo Axon 30S oferuje 8 Mpix ultraszerokokątny obiektyw o kącie widzenia 120°, 5 Mpix aparat do zdjęć makro i 2 Mpix czujnik głębi.

ZTE Axon 30S (źródło: ZTE)

Co znajduje się pod maską nowego ZTE?

Motorem napędowym tego smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 870, który rozpędza się maksymalnie do 3,2 GHz. Chipset wpiera 8 GB lub 12 GB RAM. Do dyspozycji użytkownika producent przeznaczył też 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Jeśli to jednak nie wystarczy, pamięć można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

ZTE Axon 30S (źródło: ZTE)

Akumulator w tym smartfonie ma pojemność 4200 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 55 W. Można mieć wątpliwości, czy taka bateria wystarczy, by zapewnić przyzwoity czas pracy urządzenia z takimi podzespołami.

Ponadto ZTE Axon 30s będzie obsługiwać łączność w standardzie 5G. Znajdziemy też w nim technologię NFC. Smartfon fabrycznie działa w oparciu o system operacyjny Android 12 z nakładką MyOS12. Urządzenie ma wymiary 1702x778x7,8 mm i waży ~189 gramów.

Dostępność i cena

Smartfon został dziś wprowadzony na rynek chiński i dostępny jest w dwóch wariantach. Cena wersji z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej to 1698 juanów (równowartość ~1160 złotych). Za konfigurację z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane trzeba zaś zapłacić 2198 juanów (~1510 złotych).

Smartfon na grafikach promocyjnych przedstawiony jest w dwóch kolorach: czarnym oraz niebieskim, jednak na stronie producenta dostępna w sprzedaży jest tylko czarna wersja – czarna.

ZTE nie poinformowało, czy ZTE Axon 30S trafi do sprzedaży poza Chinami. Szkoda, bo na europejskich rynkach za taką cenę trudno znaleźć smartfon oferujący taką specyfikację wraz z za/podekranowym aparatem.