Spójrzcie mu w oczka aparatu. Xiaomi 12T Pro będzie miał matrycę 200 Mpix

Aparaty z naprawdę złożonymi matrycami pojawiają się w smartfonach z najwyższej półki, ale coraz częściej będziemy je widywać także w urządzeniach, które tylko nieznacznie ustępują flagowcom, takich jak Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro – cechy wspólne

Chińczycy już dawno przestali przejmować się tym, że prowadząc kilka serii smartfonów Xiaomi w każdym przedziale cenowym, tworzą niezły miszmasz. Przynależność konkretnego urządzenia do danej kategorii potrafi się zmieniać, a sprawy nie ułatwia to, że w obrębie – wydawałoby się – jednego modelu, występują spore różnice w zastosowanych podzespołach. Pewnym wyzwaniem może być więc próba określenia Xiaomi 12T Pro – nie jest to jeszcze flagowiec, ale niewiele mu do takich brakuje.

Na trop smartfona natrafiła redakcja WinFuture, która była uprzejma podzielić się ze światem zgromadzonymi grafikami spodziewanych modeli: wersji Pro oraz podstawowej. Zyskaliśmy też wszystkie główne elementy specyfikacji.

Oba smartfony mają wiele wspólnych cech. W ich obudowie wykorzystano plastikowe ramki zamiast metalowych. Zarówno w jednym, jak i w drugim zamontowano ten sam wyświetlacz OLED 1,5K (2712 x 1220 pikseli) o przekątnej 6,67 cala i odświeżającego obraz w częstotliwości 120 Hz. Użyta w nich bateria 5000 mAh ma ładować się z mocą 120 W. Podobno nawet ładowarka ma być dołączona do zestawu, choć nie jest pewne, czy dotyczy to tylko wyższej wersji, czy też obu.

Topowy aparat w modelu Pro

W tym miejscu ścieżki Xiaomi 12T oraz opcji Pro się rozchodzą. Mocniejszy wariant został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ponadto najwyższa wersja pamięciowa ma mieć nawet 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, choć przynajmniej na niektórych rynkach trafią się też opcje z 8 GB RAM.

Xiaomi 12T Pro (fot. WinFuture)

Najważniejszą rzeczą w konfiguracji smartfona jest aparat główny z matrycą 200 Mpix i o przysłonie (f/1.69). Nie wiadomo, czy Xiaomi wyposaży go w optyczną stablizację obrazu. Drugi aparat ma 8 Mpix i obiektyw ultraszerokokątny, a trzeci – 2 Mpix i optykę dla zdjęć makro.

Źródła wskazują, że cena Xiaomi 12T Pro ma rozpoczynać się od 849 euro.

Inny procesor, słabsza kamera

Podstawowy model nie będzie mógł pochwalić się tak imponującą specyfikacją. Informatorzy wskazują na procesor MediaTek Dimesity 8100, co zapowiada wysoką wydajność, ale nie tak topową, jak w wypadku Snapdragona. „Podmiankę” zaliczyła też główna matryca aparatu – z 200 Mpix na matrycę Samsung ISOCELL HM6 108 Mpix z przysłoną f/1.65, który możemy już spotkać w realme 9.

Xiaomi 12T (fot. WinFuture)

Xiaomi 12T będzie sprzedawany w dwóch wersjach pamięciowych z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB miejsca na system i pliki. Ceny mają zaczynać się od 649 euro.

Czekamy na wieści dotyczące terminu premiery. Smartfony powinny zostać oficjalnie zaprezentowane jeszcze we wrześniu.