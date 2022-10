Nowy Huawei rozkocha Cię w sobie tymi pięcioma rzeczami

W przypadku flagowych smartfonów sprawa jest prosta – po prostu zachwycają od A do Z. Tańsze smartfony, a już szczególnie budżetowe, nie są w stanie tego zrobić, ale mimo wszystko chińskiemu producentowi udało się znaleźć pięć rzeczy, za które klienci mają pokochać nowy smartfon Huawei nova Y61.

Co oferuje nowy smartfon Huawei nova Y61?

Pierwszą rzeczą, która ma rozpalić miłość do tego modelu, jest potrójny aparat na panelu tylnym z głównym o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8, którego działanie wspiera sztuczna inteligencja. Bogiem a prawdą, tylko parametry głównego „oczka” mogą zrobić na kliencie wrażenie, bowiem w przypadku pozostałych dwóch producent już nie podaje ich rozdzielczości, a jedynie informację, że mają przysłonę f/2.4 i służą do zdjęć makro oraz pomiaru głębi.

Parametry to jedno, a możliwości to drugie. Smartfon Huawei nowa Y61 potrafi jednak robić zdjęcia w formacie RAW w trybie Super Night Shot, a także automatycznie dostosować migawkę, aby zrobić ostre zdjęcie, gdy fotografowany obiekt się porusza. Do tego nie zabrakło też funkcji rozmazywania tła podczas robienia zdjęć portretowych (efekt bokeh).

Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji funkcję „malowania światłem” (którą można wykorzystać również podczas fotografowania ruchu fal i gwiazd) oraz możliwość nagrywania wideo w slow motion i przełączania się podczas rejestrowania filmów pomiędzy tylnym i przednim aparatem (ten ostatni ma 5 Mpix, f/2.4, tryby upiększające i HDR).

Kolejnymi rzeczami do pokochania w Huawei nova Y61 są akumulator o pojemności 5000 mAh wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 22,5 W, dzięki któremu 30-minutowe ładowanie wystarczy, aby oglądać wideo online na smartfonie przez 6 godzin, surfować po sieci przez ponad 6 godzin albo grać przez ponad cztery. Zasilacz wchodzi w skład zestawu sprzedażowego.

Ponadto producent zwraca szczególną uwagę na ogólny design smartfona z „gwiaździstym” wykończeniem. Huawei nova Y61 będzie dostępny na rynku w trzech wersjach kolorystycznych: Sapphire Blue, Mint Green i Midnight Black. Mocną stroną urządzenia ma być również preinstalowane oprogramowanie EMUI 12, aczkolwiek właściciele tego modelu mogą z niecierpliwością czekać na EMUI 13, które przynosi mnóstwo ciekawych i przydatnych na co dzień funkcji (znacznie więcej niż EMUI 12).

Huawei informuje również, że model ten oferuje jedwabiście gładki ekran, aczkolwiek na próżno w jego przypadku szukać funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością większą niż standardowe 60 Hz. Określenie to odnosi się jednak do płynnej kontroli ściemniania ekranu, trybu ochrony wzroku i trybu, który imituje czytnik ebooka.

W przypadku ekranu Huawei wspomina też o dokładności sterowania dotykowego, która jest ośmiokrotnie wyższa niż rozdzielczość ekranu (ta ostatnia wynosi HD+ 1600×720 pikseli) – technologia ta ma się przydać podczas rozgrywki.

Wyświetlacz LCD w Huawei nova Y61 ma przekątną 6,52 cala, a cały smartfon wymiary 164,28×75,8×8,94 mm i wagę 188 gramów. Ponadto urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji moduł NFC, czytnik linii papilarnych, dual SIM, port USB-C (USB 2.0) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Jeśli zaś chodzi o procesor, to wiadomo jedynie, że ma on osiem rdzeni – firma nie podaje nazwy modelu ani większej ilości informacji na temat SoC. Tak samo nie wiadomo, na której wersji Androida bazuje zainstalowane EMUI 12.

Cena, dostępność

Nowy smartfon Huawei nova Y61 pojawił się na oficjalnej, globalnej stronie producenta, co wskazuje na jego globalną dostępność. Na tę chwilę nie wiemy, czy zostanie wprowadzony również do Polski, aczkolwiek są na to szanse, skoro firma sprzedaje w Polsce modele m.in. nova Y70 i nova Y90.

Producent podaje jednak, że na rynku globalnym dostępna będzie wersja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, natomiast (wyłącznie) na rynki w Azji Pacyficznej trafi konfiguracja 6/64 GB.