W tym smartwatchu Huawei można wymienić nie tylko sam pasek, ale całą obudowę

Jeśli nudzą Was już smartwatche, które niczym nie wyróżniają się na tle konkurencji, to zainteresować może Was nowe urządzenie od znanego chińskiego producenta. Wydany dziś Huawei Watch GT Cyber wygląda naprawdę stylowo, a w dodatku pozwala na wymianę obudowy.

Smartwatch z wymienialną obudową

Huawei zdaje się inwestować niemałe pieniądze w rynek smartwatchy. Chiński gigant prawdopodobnie widzi potencjał w „mądrych zegarkach”. Mnie, jako konsumenta, cieszy natomiast fakt, że zamiast wydawać podobne do siebie urządzenia, firma ta woli postawić na innowację.

Udowadnia to nowo wydany Huawei Watch GT Cyber, którego jednym z głównych atutów jest możliwość dopasowania go pod siebie nie tylko za pomocą paska, ale również obudowy. Składa się on bowiem z okrągłej części z ekranem, sensorami i odstającym przyciskiem, a także obudowy połączonej z paskiem. Części te łączą się w całość z niezwykłą łatwością, prawdopodobnie dzięki zatrzaskom.

Nie jest to pierwszy raz, gdy na rynek wypuszczony zostaje zegarek z wymienialnym „ramko-paskiem”. W sierpniu tego roku wydany został Casio G-Shock GA-B001, którego konstrukcja wygląda bardzo podobnie. Nie jest to jednak smartwatch, a zwykły zegarek, więc Huawei jest pierwszym producentem, który wprowadził takie rozwiązanie na rynek tych „mądrzejszych” zegarków.

W dodatku Huawei podzielił model na trzy warianty: Urban, Sports i Fashion. Różnią się one wyglądem ramek oraz paska, choć jedynie opcja Fashion ma odmienny kształt. Pozostałe dwie różnią się z pozoru tylko kolorami, ale inne są w nich też materiały. Wariant Urban wykonany został bowiem z nanokrystalicznej ceramiki i stali nierdzewnej 316L, zaś w opcji Sports jest to wzmocnione włókno kompozytowe. Opcja Fashion korzysta z tych samych materiałów co Urban, co odbija się również na jej cenie.

Urban Sports Fashion (fot. producenta)

Huawei Watch GT Cyber – specyfikacja techniczna

Producent zdecydował się na zamontowanie w swoim nowym smartwatchu okrągłego wyświetlacza AMOLED o średnicy 1,32 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie pikseli wynoszące 352 pikseli na cal.

Huawei Watch GT Cyber ma też wbudowany GPS oraz NFC, a do tego cechuje się klasą wodoszczelności 5 ATM. Zamontowane w nim czujniki to akcelerometr, żyroskop, sensor geomagnetyczny, optyczny sensor pulsu i sensor ciśnienia powietrza.

Smartwatch ten pozwala użytkownikowi na śledzenie jakości snu oraz mierzenie tętna i saturacji. Ponadto do dyspozycji jest ponad 100 trybów sportowych, co czyni Huawei Watch GT Cyber prawdziwym smartwatchem dla aktywnych. Do tego oferuje on odpowiadanie na połączenia telefoniczne i niezależne odtwarzanie muzyki.

Akumulator zamontowany wewnątrz urządzenia pozwala, według producenta, na 4 dni aktywnego lub 7 dni nieco mniej intensywnego korzystania na jednym ładowaniu. Naładować można go z kolei bezprzewodowo.

Cena i dostępność

Huawei Watch GT Cyber dostępny jest od dzisiaj w Chinach i kupić można go w oficjalnym sklepie producenta. Cena zależna jest od wybranego wariantu. Sports kosztuje 1288 juanów (równowartość ~850 złotych), a Urban i Fashion po 1488 juanów (~1000 złotych).

Nie wiadomo, czy smartwatch ten trafi też na inne rynki, w tym polski, jednak moim zdaniem powinien. To w końcu świeży powiew wśród „mądrych zegarków”, gdyż modeli z wymienialną obudową nie spotyka się na co dzień.