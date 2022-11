Huawei Watch D wreszcie w Polsce. Zmierzysz ciśnienie prosto z nadgarstka – z dużą dokładnością

Huawei Watch D jest smartwatchem, który kazał na siebie długo czekać. Jego oficjalna premiera miała miejsce w grudniu 2021 roku. Mamy połowę października i wreszcie możemy mówić o jego dostępności w Polsce. Co oferuje i ile kosztuje? Sprawdźmy to!

Być może nie pamiętacie, jak jeszcze kilka lat temu wyglądał rynek elektroniki – od globalnej prezentacji części produktów do ich dostępności w Polsce potrafiły mijać długie tygodnie. Trochę tę sytuację przypomniała mi najnowsza premiera zegarka Huawei, ale to nie tak, że producent specjalnie ociągał się z wprowadzeniem go na europejski, a później polski rynek. To specyficzne urządzenie, które wymagało przejścia przez ręce choćby Europejskiej Agencji Leków.

Musicie bowiem wiedzieć, że Huawei Watch D otrzymał europejski certyfikat dla urządzenia medycznego klasy IIa dla pomiaru ciśnienia krwi oraz klasy IIb dla analizy EKG. Co to oznacza? Że – według zapewnień Huawei – algorytm TruBP umożliwia wykonanie pomiaru z marginesem błędu w granicach ±3 mm Hg.

I rzeczywiście tak jest. Co prawda nie chciałabym za wiele zdradzać przed pełną recenzją (ta pojawi się na łamach Tabletowo niebawem), ale faktem jest, że pasek, który się pompuje, jak tradycyjny mankiet w ciśnieniomierzu, robi wrażenie, a i zbieżność pomiarów względem ciśnieniomierza – zarówno tradycyjnego, jak i inteligentnego (w tym przypadku Withings BPM Core) – stoi na bardzo dobrym poziomie.

Huawei Withings BPM Core

Samsung Galaxy Watch 5 Pro vs Withings BPM Core vs Huawei Watch D:

Oprócz tego Huawei Watch D to typowy smartwatch

Chyba nie przesadzę twierdząc, że Huawei Watch D jest najbardziej zaawansowanym smartwatchem w ofercie firmy pod względem monitorowania zdrowia swojego użytkownika. Poza pomiarem ciśnienia krwi, za jego pomocą możemy wykonać EKG. W jego przypadku obecność pulsometru i pulsoksymetru (SpO2) to wręcz oczywista oczywistość.

Pod względem samych parametrów technicznych Huawei Watch D wygląda całkiem obiecująco. Mamy tu bowiem 1,64-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 456×280 pikseli (326 ppi), akumulator mający pracować do 7 dni oraz takie moduły, jak GPS, NFC czy Bluetooth 5.1. Co ważne, od jakiegoś czasu treningi możemy synchronizować z aplikacją Strava.

Konstrukcja spełnia normę odporności IP68 i waży 40,9 g. Gdyby kogoś interesowały konkretne wymiary smartwatcha, bardzo proszę: 51 x 38 x 13,6 mm – jest zatem dość spory, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego grubość.

Co ważne, zegarek działa ze smartfonami na Androidzie (od 6.0), HarmonyOS (od 2) oraz iOS (od 12).

Źródło: Huawei

Cena Huawei Watch D w Polsce

Huawei Watch D trafi do sprzedaży w Polsce w jednej wersji kolorystycznych: czarnej. Cena urządzenia wynosi 1799 złotych, a więc jest niższa niż oficjalna cena w Europie, która wynosi 449 euro.

W ramach oferty przedsprzedażowej, która będzie obowiązywała w dniach 2-27 listopada 2022, każdy, kto kupi wspomniany zegarek, otrzyma inteligentną wagę Huawei Smart Scale 3 w prezencie lub za złotówkę (zależnie od sklepu) – wartość samego gratisu to ok. 149 złotych.

