Shein dostarczy Twoje zakupy w 4 dni, ale tylko wybrane

Mieszkańcy Polski chętnie robią zakupy na chińskich platformach e-commerce, nawet jeśli czasami muszą czekać na zamówione produkty nieco dłużej, niż gdyby kupili je w polskim sklepie. Wkrótce jednak zakupy z Shein będzie można dostać w zaledwie 4 dni, ale jest jeden „haczyk”.

Ekspresowa dostawa zakupów z Shein

Przyznaję, że (jeszcze) nigdy nie kupiłem niczego na tej platformie, podobnie jak na Temu, dlatego musiałem sprawdzić, w ile dni jest dostarczane zamówienie z tego sklepu. Na stronie internetowej dotyczącej wysyłki widnieje informacja, że czas potrzebny na przygotowanie wynosi od 1 do 3 dni, natomiast dostawa zajmuje od 9 do 10 dni roboczych (do Paczkomatów InPost), od 10 do 11 dni roboczych (Wysyłka Standardowa) lub od 12 do 14 dni roboczych (Przesyłka Ekonomiczna).

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Można zatem uznać to za akceptowalny czas oczekiwania, szczególnie że zamówienia na kwotę minimum 39 złotych zostaną dostarczone za darmo. Podobny czas deklarują również wspomniane już Temu oraz AliExpress (w wybranych przypadkach), zatem jest to standard w przypadku chińskich platform e-commerce.

Shein ogłosił dziś jednak, że wybrane produkty zostaną dostarczone w zaledwie 4 dni robocze. Platforma otworzy bowiem 17 maja 2024 roku pop-up store w Warszawie. Produkty dostępne w ofercie tymczasowego sklepu będą dostępne do kupienia również online w opcji QuickShip, dzięki czemu dotrą do klienta w maksymalnie cztery dni.

Shein otworzy pierwszy sklep stacjonarny w Polsce

Pop-up store to popularny format – w przeszłości korzystał z niego między innymi OnePlus. Producent otworzył w lutym 2024 roku swój pierwszy tymczasowy sklep w Polsce (w warszawskiej galerii handlowej Westfield Arkadia) z okazji polskiej premiery smartfonów OnePlus 12 i OnePlus 12R.

Teraz na taki krok zdecydował się Shein. Jego pop-up store zostanie uruchomiony 17 maja 2024 roku w Galerii Młociny przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos 15 i będzie otwarty do 22 maja w godzinach od 10:00 do 21:00. W jego ofercie znajdą się ubrania i akcesoria zgodne z najnowszymi trendami wiosna/lato 2024 oraz kosmetyczne bestsellery.

źródło: Shein

Na klientów czekać będzie również stacja skanowania kolorów, która pomoże znaleźć odpowiedni odcień dla każdej osoby, a także wizażyści, którzy pomogą stworzyć letnie makijaże podkreślające naturalne piękno, wykorzystując jednocześnie najnowsze trendy w make-upie.