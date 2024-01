OnePlus 12R i słuchawki OnePlus Buds 3 już oficjalnie. Warto było czekać

Dziś mamy zdecydowanie ciekawy wysyp premier w wykonaniu OnePlusa. Poznaliśmy smartfon z górnej półki, a także model OnePlus 12R i słuchawki OnePlus Buds 3.

OnePlus 12R oficjalnie zaprezentowany

Trzeba przyznać, że topowy OnePlus 12 otrzymał naprawdę mocarną specyfikację. Co jednak oferuje model OnePlus 12R? Warto wspomnieć, że sporo informacji poznaliśmy już sporo wcześniej, jeszcze przed oficjalną premierą. Producent pochwalił się zarówno specyfikacją, jak i wyglądem swojego smartfona.

Zacznijmy od ekranu. Użytkownik otrzymuje 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED ProXDR LTPO 4.0 z funkcją dynamicznego odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Jego rozdzielczość top natomiast 2780 x 1264 pikseli, co przekłada się na bardzo dobre 450 ppi. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, któremu towarzyszy układ graficzny Adreno 740.

Na pokładzie znalazło się również miejsce dla 16 GB RAM LPDDR5X i 256 GB UFS 4.0 na dane. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 5500 mAh, a także obsługiwana jest funkcja szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 100 W.

Jeśli chodzi o aparaty, to główny aparat umieszczony z tyłu ma 50 Mpix i oparty jest on na sensorze Sony IMX890. Mamy przysłonę f/1,8, a także wsparcie dla EIS i OIS. Z tyłu obudowy znajduje się jeszcze aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z kątem widzenia 112 stopni i przysłoną f/2.2, a także obiektyw makro 2 Mpix. Natomiast aparat przedni to 16 Mpix, przysłona f/2,4 i obsługa EIS.

OnePlus 12R oferuje jeszcze Dual SIM (podwójne gniazdo nano-SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC czy też GPS (oraz GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS). Całość działa pod kontrolą OxygenOS 14, który oparty na systemie Android 14.

Smartfon został wyceniony na 799 euro w oficjalnym sklepie i obecnie oferowany jest z bezpłatnym prezentem w postaci słuchawek OnePlus Buds Pro 2. Jeśli chodzi o ceny w złotówkach, to przykładowo w sklepie x-kom dostępny jest w przedsprzedaży za 3499 złotych w kolorze Cool Blue i Iron Grey. Skorzystać możemy z promocji odbierz czek blik na 400 złotych, o której wspomnieliśmy już przy topowym OnePlus 12.

OnePlus Buds 3 – poznaliśmy nowe słuchawki

Producent, wraz z nowymi smartfonami, pokazał też słuchawki OnePlus Bud 3. Wyposażone są one w przetworniki niskotonowe 10,4 mm i podwójne przetworniki wysokotonowe 6 mm. Wśród zalet wymienia się wkładki douszne, które mają ergonomiczną konstrukcję. Została ona opracowana w oparciu na ponad 2000 uszu o różnych kształtach i powinna zapewniać komfortowe dopasowanie dla większości użytkowników.

Każda słuchawka waży 4,8 g, a etui ładujące 40,8 g. Jeśli chodzi o wymiary, to w przypadku słuchawek mówimy o 31,68 x 20,22 x 24,4 mm. Natomiast wymiary etui przedstawiają się następująco: 58,72 × 50,15 × 25,81 mm.

Nie zabrakło funkcji ANC, która według zapewnień producenta powinna sprawdzić się do poziomu głośności 49 dB. Mamy jeszcze wsparcie dla rozwiązania OnePlus 3D Audio, a także odporności na wodę i pył na poziomie IP55. Należy jeszcze wspomnieć, że omawiane słuchawki są kompatybilne z kodekiem Bluetooth LHDC 5.0. Zapowiada to możliwość przesyłania dźwięku Hi-Res ze sparowanego telefonu z systemem Android.

9 Ocena

Każda słuchawka OnePlus Buds 3 wyposażona jest w akumulator 58 mAh, a etui ma akumulator o pojemności 520 mAh. Przy wyłączonym ANC słuchawki mogą pracować do 10 godzin, a przy włączonym czas pracy to 6,5 godziny. Za pomocą etui podane wyniki można wydłużyć odpowiednio do: 44 i 28 godzin.

Słuchawki na stronie producenta zostały wycenione na 99 dolarów, ale teraz można skorzystać ze zniżki, która obniża cenę do 89 dolarów. Słuchawki dostępne są w kolorze Splendid Blue i Metallic Gray. Dostawy mają ruszyć w okolicach połowy lutego.