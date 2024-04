Komisja Europejska „awansowała” Shein. Platforma niekoniecznie będzie zadowolona

Zwykle awans to powód do radości, ale jednocześnie wyzwanie, ponieważ wiąże się z wzięciem na siebie większej ilości nowych obowiązków i odpowiedzialności. I tak właśnie jest w tym przypadku. Shein niekoniecznie musi się to spodobać.

Shein będzie miało trudniej w Unii Europejskiej

Komisja Europejska poinformowała dziś, że uznała Shein za Bardzo Dużą Platformę Internetową (Very Large Online Platform; VLOP) zgodnie z Aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act; DSA), ponieważ miesięcznie korzysta z niej 108 milionów użytkowników w Unii Europejskiej. To znacznie przekracza próg 45 milionów, pozwalający uznać daną platformę za VLOP.

W związku z tym Shein zostało zobowiązane w ciągu czterech najbliższych miesięcy (do końca sierpnia 2024 roku) dostosować się do bardziej restrykcyjnych zasad, które obowiązują wszystkie VLOP-y. Platforma musi między innymi wprowadzić środki, zapobiegające sprzedaży produktów podrobionych, niebezpiecznych oraz naruszających prawa własności intelektualnej.

W tym celu może stworzyć mechanizmy, ułatwiające użytkownikom zgłaszanie tego typu produktów, usprawnić proces ich usuwania z platformy czy udoskonalić algorytmy, aby zapobiegać promowaniu i sprzedaży zakazanych towarów. W tym przypadku Komisja Europejska nie nakłada konkretnych obowiązków, tylko oczekuje określonych efektów.

Co jeszcze będzie musiało zrobić Shein?

Skutecznie zapobieganie sprzedaży podróbek i niebezpiecznych produktów to tylko jeden z wymogów wobec VLOP. Oprócz tego Komisja Europejska oczekuje wzmocnionych środków ochrony konsumentów – chodzi o to, aby interfejs, algorytmy rekomendacji i warunki świadczenia usług były tak skonstruowane, żeby ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa i dobrostanu konsumentów oraz zapobiegać im.

Wiąże się to zatem z wymogiem zapobiegania sprzedaży produktów niebezpiecznych. Shein jako VLOP zobowiązane będzie również do przesyłania rocznych sprawozdań z oceny ryzyka, które w szczególności muszą zawierać ocenę wszelkich potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu fizycznego i psychicznego niepełnoletnich użytkowników.

Ponadto Shein musi poddawać swoje oceny ryzyka i przestrzeganie wszystkich zobowiązań audytowi zewnętrznemu i niezależnemu oraz opublikować repozytoria wszystkich reklam, a także zapewnić dostęp do publicznie dostępnych danych badaczom, w tym zweryfikowanym badaczom wyznaczonym przez koordynatorów ds. usług cyfrowych.

Dodatkowe obowiązki, w tym również publikowanie co pół roku sprawozdania na temat przejrzystości decyzji dotyczących moderowania treści i zarządzania ryzykiem, mają sprawić, że Shein będzie bezpieczną i przyjazną dla użytkowników w Unii Europejskiej platformą, a także przejrzystą, co jest nie mniej ważne.

Za VLOP uznawane są również AliExpress (104,3), Amazon (181,3), Apple App Store (123), Booking (45+), Facebook (259), Google Play (284,6), Instagram (259), Mapy Google (275,6), LinkedIn (45,2 zalogowanych), Pinterest (124), Pornhub (45+), Snapchat (102), Stripchat (45+), TikTok (135,9), Wikipedia (151,1), X (dawn. Twitter; 115,1), XVideos (160), YouTube (416,6), Zakupy Google (70,8) i Zalando (74,5). W nawiasie znajduje się średnia liczba aktywnych użytkowników w miesiącu w milionach.