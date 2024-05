Nowy projektor LG debiutuje w Polsce. Na start dostajemy duży rabat

Projektor 4K LG CineBeam Q jest właśnie wprowadzany na polski rynek. To dobra informacja z dwóch powodów. Po pierwsze, urządzenie zapowiada się całkiem obiecująco. Po drugie, w ramach promocji w przedsprzedaży możemy dostać spory rabat.

Co oferuje LG CineBeam Q?

Możliwe, że nie wszyscy zwracają na to uwagę podczas szukania projektora, ale muszę zacząć od zaznaczenia, że ten model prezentuje się bardzo dobrze. Ma w sobie coś ze stylistyki retro i jak najbardziej może się podobać. Zaletą jest też kompaktowa obudowa, której wymiary wynoszą tylko 80x135x135 mm. Masa to zaś 1,49 kg. Producent zadbał nawet o obracany o 360 stopni uchwyt, który nie tylko dodaje uroku, ale również ułatwia transportowanie projektora.

CineBeam Q, mimo iż jest dość skromnych wymiarów, może pochwalić się dobrą specyfikacją. Otóż wyświetla obraz w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) o przekątnej od 50 do 120 cali. Do tego dostajemy laserowe źródło światła RGB i nowe technologie udoskonalania obrazu LG. Współczynnik kontrastu wynosi 450000:1, a ponadto mamy 154% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i jasność 500 ANSI lumenów.

Wśród ciekawych rozwiązań należy wymienić jeszcze funkcję automatycznej regulacji, która optymalizuje położenie i rozmiar obrazu, co według zapewnień producenta ma przełożyć się na doskonałe wrażenia z oglądania filmów czy seriali. Projektor, jak przystało na nowoczesne urządzenie, działa pod kontrolą rozbudowanego oprogramowania – systemu operacyjnego webOS. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do wielu aplikacji – np. Netflix, Disney+, Prime Video czy YouTube.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć laptop lub smartfon i w ten sposób wyświetlać treści. Jeśli chodzi o dostępne wejścia, to na pokładzie mamy HDMI 2.1 z eARC i USB-C (USB2.0, Display, Power 5V/1A).

LG CineBeam Q dostępny w przedsprzedaży

W oficjalnym sklepie producenta został wyceniony na 5599 złotych, ale w trakcie przedsprzedaży na klientów czeka kupon rabatowy o wartości 1000 złotych. Wystarczy dodać urządzenie do koszyka, a rabat zostanie naliczony automatycznie. Należy jednak pamiętać, że oferta obowiązuje do 24 maja 2024 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli promocyjnej.