Darmowe bilety na PKP Intercity. Jak skorzystać z promocji?

Dzień dziecka już za mniej niż miesiąc. Macie już jakieś plany? Bo Wasze dzieci już tak – będą jeździć pociągami PKP Intercity za darmo po całej Polsce. Przewoźnik ogłosił specjalną promocję na 1 czerwca.

Bilety na PKP Intercity za darmo na Dzień Dziecka

Tak się składa, że 1 czerwca 2024 roku wypada akurat w sobotę, czyli dzień wolny od szkoły, więc można go wykorzystać na przykład na podróż w mniej lub bardziej odległe miejsce. Przewoźnik poinformował bowiem, że tego dnia wszystkie dzieci i młodzież do 16. roku życia będą mogły podróżować pociągami PKP Intercity za darmo. Mimo to trzeba posiadać bilet, uprawniający do bezpłatnego przejazdu. Jak go otrzymać?

Darmowy bilet będzie można pobrać w kasie biletowej lub w pociągu u konduktora. Wyjątkiem są pociągi kategorii EIP – bilet na nie trzeba pobrać w kasie. W tym celu należy okazać dokument potwierdzający wiek – może to być legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty, a nawet książeczka zdrowia.

Co ważne: 1 czerwca 2024 roku dzieci i młodzież będą mogły podróżować bezpłatnie wyłącznie w drugiej klasie. To jedyne ograniczenie, ponieważ darmowy bilet uprawnia do przejazdu pociągami PKP Intercity po całej Polsce.

Tańsze bilety również dla rodziców i opiekunów oraz starszych dzieci

Warto też pamiętać/wiedzieć, że dzieci do 4. roku życia mogą podróżować bezpłatnie przez cały rok na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%, nie tylko w Dzień Dziecka. Mając to na uwadze oraz promocję na 1 czerwca 2024 rok, rodzice lub opiekunowie mogą zaplanować rodzinną/grupową wycieczkę tego dnia.

Szczególnie że również oni mogą podróżować taniej, korzystając z promocji dla rodzin i grup, na przykład Taniej z Bliskimi, która uprawnia do 30% zniżki dla grupy 2 do 6 osób (obejmuje ona przejazdy pociągami kategorii TLK lub IC). Ponadto można wówczas też skorzystać z przysługującej ulgi ustawowej.

Oprócz tego pasażerowie mogą też wybrać Bilet Rodzinny, jeśli planują podróż pociągami ekspresowymi EIC lub EIP. To oferta dla grupy 2 do 5 osób, w której jest przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 16. lat (ono pojedzie za darmo) – wówczas każdy (starszy) pasażer otrzyma 30% zniżkę na bilet. Także w tym przypadku można skorzystać z przysługujących ulg ustawowych.

Regulamin promocji „Dzień Dziecka z PKP Intercity” (PDF)