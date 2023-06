SHEIN upodobni się do Allegro, Amazon i… Empiku. Kupisz tam znacznie więcej niż do tej pory

Allegro jest najpopularniejszą platformą zakupową w Polsce z wielu powodów, ale wcale nie oznacza to, że jest bezkonkurencyjne (choć stara się takie być, na przykład co jakiś czas dając „gwarancję najniższej ceny”). Konkurencji mu bowiem nie brakuje – a teraz SHEIN stanie się mocniejszą niż do tej pory, ponieważ znacząco rozszerzy swoją ofertę.

SHEIN nawiązuje współpracę z globalnymi sprzedawcami i markami

SHEIN odniosło sukces, również w Polsce, jako platforma, na której można znaleźć tzw. szybką modę w przystępnych cenach. Trudno było ją jednak nazwać konkurencją dla AliExpress, Allegro czy Amazon, ponieważ miała znacznie mniej zróżnicowaną ofertę, gdyż ograniczała się ona do ubrań, kosmetyków i produktów lifestyle’owych, ale to się właśnie zmienia.

źródło: SHEIN

SHEIN poinformowało bowiem o zamiarach uruchomienia swojej globalnej platformy marketplace w Polsce – jest to planowane w trzecim kwartale 2023 roku, czyli w okresie od lipca do września. Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu zewnętrzni sprzedawcy z Polski będą mogli sprzedawać swoje produkty na tej platformie i tym samym dotrzeć do szerokiego grona klientów. Dla klientów oznacza to zaś większy wybór i szybszy czas realizacji zamówienia.

SHEIN zapowiada, że klienci będą mogli kupić za jego pośrednictwem już nie tylko odzież, kosmetyki i produkty lifestyle’owe, ale również m.in. artykuły gospodarstwa domowego, w tym inteligentne produkty do domu, akcesoria do majsterkowania, armaturę łazienkową i kuchenną oraz tapety. Jednocześnie ogłoszono nawiązanie współpracy ze znanymi markami, takimi jak Skechers i Lansinoh.

Klienci w Polsce mogą też liczyć na szybką dostawę

Produkty sprzedawców zewnętrznych zostaną oznaczone hasłem „Marketplace”, a niektóre z nich będą mogły zostać zamówione za pomocą usługi Quickship, która umożliwia dostarczenie ich do klientów już w ciągu 4-6 dni roboczych. Tutaj warto przypomnieć, że SHEIN ma magazyn we Wrocławiu.

Aktualnie trwająca, letnia wyprzedaż z rabatami do 90% obejmuje od teraz również produkty z nowo dodanych kategorii, aczkolwiek nie znajdziemy na niej propozycji polskich sprzedawców. Na koniec warto zwrócić uwagę, że swój marketplace na polskim podwórku mają też Amazon i Empik – za pośrednictwem ich platform można bowiem kupić również produkty innych sprzedawców.