InPost zaczął stawiać Paczkomaty także w szpitalach

Nikogo nie dziwi już obecność Paczkomatów na osiedlowych uliczkach, przy sklepach spożywczych czy na lotniskach. Maszyny InPost zaczynają pojawiać się również w szpitalach, gdzie to rozwiązanie może okazać się bardzo przydatne.

Od kilku miesięcy widać, że firmie Rafała Brzoski nie wystarczają już automaty paczkowe rozsiane na ulicach większych i mniejszych miast. W sierpniu 2023 roku informowaliśmy Was o pierwszym Paczkomacie na Lotnisku Chopina. Jego zadanie jest jednak nieco inne od typowej maszyny InPostu – pomaga on bowiem ludziom w przesłaniu znajomym lub rodzinie przedmiotów, które nie przeszły kontroli na lotnisku.

Parę miesięcy później okazało się, że firma zacieśnia współpracę z siecią sklepów Auchan, a tydzień później stanął pierwszy Paczkomat połączony z wiatą solarną przy przystanku autobusowym. Ostatnim ruchem InPostu, o którym informowaliśmy, jest Paczkomat w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Kolejnym ruchem firmy okazało się nie lotnisko, a szpitale.

InPost uruchomił cztery automaty paczkowe w kilku placówkach szpitalnych w Polsce. Maszyny działają już w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku. Wkrótce dołączy do nich również maszyna w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Na pięciu szpitalach na szczęście się nie skończy – InPost dopina ostatnie szczegóły z kolejnymi placówkami i wspomina o kilkunastu urządzeniach w niedalekiej przyszłości.

Jakie są zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim – rodzina i znajomi nie zawsze mogą odwiedzić osobiście chorego pacjenta. Powodem może być np. odległość od szpitala czy bezpieczeństwo sanitarne. Osoba, która nie może opuścić szpitalnych murów, z pewnością doceni to, że może przejść się po potrzebne rzeczy do Paczkomatu wewnątrz szpitala lub poprosić o odebranie paczki opiekuna.

Wprowadzenie maszyny Paczkomat® do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie to krok, który przynosi wiele korzyści przede wszystkim jego pacjentom. Opiekunowie naszych pacjentów mogą odbierać i nadawać przesyłki o dowolnej porze dnia i nocy, bez konieczności wychodzenia ze szpitala. Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza dla tych osób, którzy przebywają w szpitalu przez dłuższy okres – a są oddziały, gdzie pobyt wynosi nawet kilka tygodni. Jesteśmy wysokospecjalistycznym szpitalem, który udziela pomocy pacjentom z całej Polski, więc wygoda wysłania przez rodzinę potrzebnych w tym okresie np. ubrań z drugiego końca Polski znacznie ułatwia rodzicom funkcjonowanie w tym trudnym dla nich okresie. Paczkomat® w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie to znaczące udogodnienie, które poprawia komfort i wygodę dla pacjentów i ich opiekunów.

Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie